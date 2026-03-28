Népal-L'ancien Premier ministre Oli arrêté après les manifestations meurtrières

L'ancien Premier ministre du Népal K.P. Sharma Oli a été arrêté samedi alors que la police enquête sur une éventuelle négligence lors des manifestations qui ont fait des dizaines de morts au mois de septembre, ont dit des responsables.

Ramesh Lekhak, le ministre de l'Intérieur qui servait dans le gouvernement de K.P. Sharma Oli, a également été arrêté.

Soixante-seize personnes ont été tuées dans les violences survenues lors du mouvement de protestations étudiant contre la corruption qui a conduit à la démission de K.P. Sharma Oli.

Un porte-parole de la police a indiqué que K.P. Sharma Oli et Ramesh Lekhak seraient présentés devant un juge dimanche.

"Nous les avons arrêtés conformément aux recommandations formulées par la commission d'enquête", a-t-il dit.

(Gopal Sharma; version française Camille Raynaud)