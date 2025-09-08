 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Népal-Au moins 19 morts lors de manifestations contre l'interdiction des réseaux sociaux
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 19:45

(Répétition technique)

par Gopal Sharma

Au moins 19 personnes sont décédées lundi au Népal lors d'un mouvement de protestations contre l'interdiction des réseaux sociaux et la corruption, dans les pires troubles que le pays ait connus depuis des décennies, ont déclaré les autorités.

Un responsable local a déclaré qu'une partie des manifestants, jeunes pour la plupart, ont forcé l'entrée du complexe parlementaire à Katmandou en brisant une barricade, incendiant une ambulance et lançant des objets sur les rangs de policiers anti-émeutes qui gardaient le bâtiment.

La police avait reçu l'ordre d'utiliser des canons à eau, des matraques et des balles en caoutchouc pour contrôler la foule, et l'armée avait été déployée dans le quartier du Parlement pour renforcer les forces de l'ordre, a déclaré à Reuters Muktiram Rijal, porte-parole du bureau du district de Katmandou.

"La police a tiré sans discernement", a déclaré un manifestant à l'agence de presse ANI. "(Ils) ont tiré des balles qui m'ont manqué, mais ont touché un ami qui se tenait derrière moi. Il a été touché à la main."

Plus de 100 personnes, dont 28 policiers, ont été soignées pour leurs blessures, a déclaré à Reuters l'officier de police Shekhar Khanal. Les manifestants transportaient les blessés à l'hôpital sur des motos.

Deux des 19 victimes ont été tuées lorsque la manifestation dans la ville orientale d'Itahari a dégénéré en violences, a déclaré la police.

Ce mouvement de protestations de la part de la jeune génération népalaise fait suite à la décision prise la semaine dernière par le gouvernement de bloquer l'accès à plusieurs réseaux sociaux, dont Facebook.

Les autorités ont justifié cette interdiction par le fait que ces plateformes ne s'étaient pas enregistrées auprès des autorités dans le cadre d'une campagne de lutte contre les abus, notamment les faux comptes utilisés pour diffuser des discours haineux et des fausses informations.

Le ministre de l'Intérieur népalais, Ramesh Lekhak, a démissionné du gouvernement, assumant la "responsabilité morale" des violences, a déclaré à Reuters après une réunion du cabinet

un ministre qui a souhaité rester anonyme, n'étant pas autorisé à s'exprimer devant les médias.

(Reportage de Gopal Sharma, rédigé par YP Rajesh ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

