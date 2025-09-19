Neel Kashkari prévoit de nouvelles réductions ; il affirme que la banque centrale reste au-dessus de la politique

Neel Kashkari déclare que sa principale préoccupation est un nouvel affaiblissement rapide du marché de l'emploi

Selon Neel Kashkari, il est peu probable que l'inflation dépasse 3 %

L'arrivée de Miran de l'administration est comme toute autre transition à la Fed

(Mise à jour avec une apparition à la télévision) par Ann Saphir et Howard Schneider

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré vendredi que les risques liés au marché de l'emploi justifiaient la baisse des taux de cette semaine et les réductions probables lors des deux prochaines réunions de la banque centrale, et a minimisé toute crainte que la Fed perde la confiance du public compte tenu de l'inflation qui est toujours supérieure à l'objectif et de la pression politique continue exercée par l'administration Trump.

Dans un nouvel essai publié cette nuit, Neel Kashkari a exposé ses arguments en faveur d'une accélération des baisses de taux, tandis que dans des commentaires ultérieurs à CNBC, il a rejeté la suggestion selon laquelle les débats de la Fed devenaient inévitablement plus politiques étant donné l'arrivée au conseil du nouveau gouverneur Stephen Miran, en congé en tant que président du Conseil des conseillers économiques du président Donald Trump.

"C'était comme n'importe quelle autre transition où quelqu'un arrive et où tout le monde dit 'hey, bienvenue à la table. Nous sommes impatients d'entendre vos contributions.' Ensuite, tout le monde a poursuivi ses activités normalement", a déclaré Neel Kashkari sur la chaîne CNBC. "Ce qui est remarquable dans cette réunion, c'est à quel point elle était banale.

M. Miran, qui a prêté serment au conseil d'administration de la Fed, mardi, devrait faire ses premiers commentaires publics vendredi matin sur CNBC, puis plus tard dans l'après-midi sur Fox Business et lundi lors d'un événement à New York - une exposition publique rapide dans un poste où les nouveaux venus attendent souvent des mois avant de commenter la politique monétaire. En raison du déroulement du processus de nomination, M. Miran n'aura peut-être que quatre mois pour faire sentir sa présence avant de retourner au sein de l'administration Trump.

Neel Kashkari n'a pas commenté la dissidence de M. Miran lors de sa première réunion, en faveur d'une réduction plus importante d'un demi-point du taux d'intérêt, et le fait qu'il ait apparemment prévu un taux d'intérêt beaucoup plus bas que ses collègues et plus conforme à ce que M. Trump pense que les taux devraient être fixés.

"Nous avons 19 participants avec un large éventail de points de vue, et tout le monde contribue à la discussion", a déclaré Neel Kashkari à propos des sept membres du Conseil des gouverneurs et des 12 présidents de banques de réserve qui participent au débat lors des réunions de la Fed.

LE PUBLIC CONTINUE DE CROIRE EN L'INDÉPENDANCE DE LA FED

Neel Kashkari a également déclaré que l'évolution récente des marchés obligataires, avec un rendement à 10 ans en baisse dernièrement à environ 4,1 %, montrait que le public semblait continuer à croire en l'indépendance de la Fed et en sa capacité à contrôler l'inflation malgré les efforts de M. Trump pour gagner en influence, notamment en tentant, sans succès jusqu'à présent, de limoger le gouverneur de la Fed, Lisa Cook.

Sur les marchés et parmi les membres du Congrès des deux partis, "il y a une appréciation généralisée de l'importance de l'indépendance de la Fed", a déclaré Neel Kashkari. "Je pense aussi qu'il y a une grande confiance des deux côtés de l'allée que l'indépendance de la Fed sera protégée, et que les tribunaux le verront aussi de cette façon... Je pense que les gens parient sur le fait que les institutions du pays continueront à maintenir l'indépendance de la Fed, à la maintenir en dehors du processus politique à court terme.

Le licenciement de M. Cook a été bloqué par deux tribunaux fédéraux. La demande de l'administration Trump d'y procéder est actuellement en instance devant la Cour suprême.

L'essai politique de Neel Kashkari représente un changement par rapport au mois de juin, lorsqu'il estimait que seules deux baisses de taux d'un quart de point seraient nécessaires cette année. La baisse de la création d'emplois depuis lors a contribué à le faire changer d'avis.

Neel Kashkari ne votera pas cette année sur la politique des taux d'intérêt.

"Je pense que le risque d'une forte augmentation du chômage justifie que le comité prenne des mesures pour soutenir le marché du travail", a écrit Neel Kashkari, ajoutant qu'il pense également qu'il y a peu de risques que les tarifs douaniers entraînent une forte augmentation de l'inflation.

"À moins d'une forte augmentation des droits de douane ou d'un autre choc du côté de l'offre, j'ai du mal à imaginer que l'inflation puisse dépasser les 3 % compte tenu des droits de douane annoncés et de la part relativement faible des produits importés dans la consommation globale des États-Unis.

Les importations représentent environ 11 % du PIB des États-Unis.

La crainte que les droits de douane ne relancent l'inflation a empêché la Fed de réduire ses taux d'intérêt tout au long de l'année. Mais mercredi, la banque centrale a décidé d'abaisser son taux directeur dans la fourchette de 4,00 % à 4,25 %.