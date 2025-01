information fournie par So Foot • 06/01/2025 à 16:07

Neal Maupay fan des championnats du monde de fléchettes

La hype se devait de passer par lui.

Artisan de l’écrasante victoire de l’OM ce dimanche soir face au Havre (5-1), Neal Maupay a emmené ses coéquipiers dans son show avec une célébration tir de fléchettes partagée , sur son but inscrit à la 43 e minute. Une signature qu’il avait dérobé à James Maddison il y a un an lorsqu’il évoluait à Brentford, et qu’il avait réutilisé pour chambrer l’Anglais quand celui-ci n’avait pas été sélectionné à l’Euro en juin dernier. Il l’utilise depuis régulièrement lors de ses buts.…

TJ pour SOFOOT.com