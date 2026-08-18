NBA: la famille Buss, propriétaire historique des Los Angeles Lakers, vend ses dernières parts (médias)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La famille Buss, qui a été aux manettes des Los Angeles Lakers pendant plus de 40 ans, a décidé de vendre ses dernières parts de la mythique franchise, ont rapporté lundi des médias américains, une semaine après le changement d'actionnaire majoritaire.

Les descendants de Jerry Buss, qui a racheté les Lakers en 1979 pour en faire l'une des marques les plus connues du sport, vont vendre leur participation à hauteur de 17,8% du capital, à un groupe dirigé par Bob Iger, ont indiqué The Athletic, ESPN, USA Today et d'autres organes de presse de Los Angeles.

L'ancien patron de Disney Bob Iger s'est associé à Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump, pour acquérir la majorité des parts de la franchise au milliardaire Mark Walter, dans un transaction record évaluée à 12,5 milliards de dollars.

"Nous avons décidé, en tant que famille, de vendre les actions restantes détenues par le Buss Family Trust à la société de Bob Iger dans le cadre de la transaction en cours", a déclaré la famille dans un communiqué relayé par ESPN.

"Nous aimons les Lakers et leurs supporters, et nous continuerons à soutenir Los Angekes, mais il est temps de saisir cette opportunité pour tourner la page et nous retirer avec dignité tant que nous le pouvons encore", a-t-elle ajouté.

L'année dernière, la famille Buss avait vendu les Lakers à l'entrepreneur américain Mark Walter pour 10 milliards de dollars, mais avait gardé des parts chez les multiples champions de la NBA.

Cette participation permettait notamment à Jeanie Buss, l'une des filles de Jerry Buss, de représenter les Lakers au conseil des propriétaires de la NBA.

Avec cette nouvelle transaction, le duo des nouveaux propriétaires Joshua Kushner-Bob Iger devrait détenir environ 83% de la franchise, après leur validation par la NBA qui est attendue en septembre.

La famille Buss perdrait ainsi toute influence au sein de la franchise forgée par Jerry Buss, pionnier du divertissement dans le sport qui avait instillé dans les années 1980 une image des Lakers mêlant titres, show et glamour.