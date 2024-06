« Nazi sans prépuce » : Guillaume Meurice licencié pour faute grave

Suspendu d'antenne après avoir réitéré, le 28 avril, sur France Inter une blague du 29 octobre 2023 sur le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qu'il qualifiait d'« une sorte de nazi mais sans prépuce », Guillaume Meurice a été licencié pour faute grave. Il s'est vu notifier par courrier la « rupture anticipée » de contrat. Dans un e-mail interne aux salariés, la PDG de Radio France, Sibyle Veil, regrette surtout la « déloyauté répétée » de l'humoriste.

« Cette décision, je l'ai prise pour déloyauté répétée à l'égard de l'entreprise. Je connais les interrogations que la procédure disciplinaire avait suscitées, c'est pourquoi je tiens à vous en expliquer les raisons. D'abord, ni la liberté d'expression ni l'humour n'ont jamais été menacés à Radio France. Plusieurs chroniqueurs ont d'ailleurs librement exprimé sur nos antennes leur soutien à Guillaume Meurice. Il y a quelques jours, l'un d'entre eux me comparait à Donald Trump et imaginait que mes décisions me faisaient l'usage d'un vibromasseur. Quand on entend cela, on peut se dire que la liberté d'expression a peu à craindre », écrit-elle.

Ancienne conseillère à l'Élysée de Nicolas Sarkozy, Sibyle Veil a la réputation de demander conseil aux personnalités politiques. Selon nos informations, elle a d'ailleurs rencontré l'ex-président qui lui a dit : « Vous auriez dû licencier Meurice en octobre ! »