NATIXIS PRÉSENTERA LES RÉSULTATS DE LA REVUE DE SES ACTIVITÉS EN NOVEMBRE, ANNONCE LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL PARIS (Reuters) - Nicolas Namias, nouveau directeur général de Natixis, a annoncé mardi que la filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE présenterait en novembre les conclusions d'une revue de ses activités. "Nous avons une revue en cours de certaines activités et nous donnerons davantage de précisions à ce sujet début novembre", a déclaré Nicolas Namias, qui vient de succéder à François Riahi à la tête de Natixis. Natixis doit présenter le 5 novembre ses objectifs pour 2021 et un nouveau plan stratégique doit être présenté en juin 2021. (Mathieu Rosemain, édité par Myriam Rivet et Henri-Pierre André)

