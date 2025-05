National : Nîmes officiellement relégué en National 2, Le Mans et Boulogne continuent de se tirer la bourre pour la montée

Une nouvelle fois battu sur ses terres, cette fois par le promu Aubagne (2-3), Nîmes est officiellement relégué en National 2 pour la première fois de son histoire . Après avoir encaissé l’ouverture du score juste avant la mi-temps par Setgui Karamoko (0-1, 45 e +3) et un doublé de Steven Nsimba qui était resté muet depuis le match aller (0-2, 46 e , 1-3, 53 e ) les Crocos auront tenté de faire renaître l’espoir grâce au doublé d’Oussama Abdeldjelil (1-2, 47 e , 2-3, 81 e ) , mais Lamine Djabala est venu crucifier les rouge et blanc dans le temps additionnel (2-4, 90 e +1) . Cette nouvelle défaite condamne les Gardois à la descente . Un scénario qui n’aurait pas été possible sans la victoire de Châteauroux à Gaston-Petit face à Orléans (2-0) qui permet à la Berrichonne de toujours croire en ses chances de maintien avec ses 32 points . Soit autant que Paris 13 Atlético, premier non relégable, qui a concédé le nul face au FC Rouen (2-2) alors que les Parisiens ont mené par deux fois grâce aux réalisations de Kenny Rocha Santos (0-1, 40 e sp) et Issiaka Karamoko (59 e ) . Mais à chaque fois les Normands sont parvenus à revenir au score d’abord par Christ-Emmanuel Letono Mbondi (1-1, 45 e +1) puis sur le penalty transformé par Hicham Benkaid (2-2, 90 e +3 sp) .…

