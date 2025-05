information fournie par So Foot • 02/05/2025 à 21:32

National : Nancy enfonce un peu plus les Crocos, Versailles déroule contre QRM

National : Nancy enfonce un peu plus les Crocos, Versailles déroule contre QRM

Le 2 mai sera désormais célébré comme le jour des penaltys.

Cette 32 e journée de National a été animée avec pas moins de cinq penaltys transformés . Quasiment assuré de retrouver la Ligue 2 la saison prochaine, Nancy s’est offert le scalp de Nîmes grâce à la réalisation de Teddy Bouriaud (1-0, 53 e ) . Rien ne va plus pour les Crocos désormais lanterne rouge du championnat après le match nul de Châteauroux face au Mans pourtant deuxième (3-3). Aubagne de son côté s’est également imposé sur le plus petit des écarts face à Orléans grâce à Yassine Benhattab (1-0, 29 e ) et s’adjuge ainsi la 5 e place au classement. Tout comme Sochaux qui a infligé une deuxième défaite de rang à Boulogne (2-3).…

LB pour SOFOOT.com