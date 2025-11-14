"Narco-terrorisme" : les États-Unis annoncent une nouvelle opération militaire en Amérique latine, des frappes possibles sur le Venezuela

Selon CBS News, des hauts responsables militaires ont présenté à Donald Trump différentes options pour des opérations au Venezuela, dont des frappes terrestres.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 13 novembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA MONEYMAKER )

Le ministre américain de la Défense a annoncé jeudi 13 novembre le lancement de l'opération "Lance du Sud" qui vise à "éliminer les narco-terroristes", alors que Washington a renforcé sa présence navale dans les eaux latino-américaines , faisant craindre des frappes terrestres et un conflit plus large.

"Aujourd'hui, j'annonce l'Opération 'SOUTHERN SPEAR'" (lance du Sud), a écrit Pete Hegseth sur X, ajoutant que "cette mission défend notre Patrie, élimine les narco-terroristes de notre Hémisphère et protège notre Patrie des drogues qui tuent notre peuple". Il n'a pas détaillé la nature de l'opération ni ce qui la distingue des actions militaires déjà lancées.

L'administration du président Donald Trump conduit depuis août une campagne militaire dans les Caraïbes et le Pacifique, avec notamment une demi-douzaine de navires de guerre et des forces aériennes dans le cadre de ce qu'elle assure être une opération anti-drogue.

Ces dernières semaines, les États-Unis ont dit avoir mené une vingtaine de frappes aériennes dans cette région contre des embarcations qu'ils accusent -sans présenter de preuves- de transporter de la drogue, faisant au total 76 victimes.

Vers des frappes terrestres sur le Venezuela ?

Sollicité, le Pentagone n'a pas donné plus de précision sur l'opération "Southern spear". Mercredi, la chaîne américaine CBS News a cité plusieurs sources affirmant que de hauts responsables militaires avaient présenté à Donald Trump différentes options pour des opérations au Venezuela , dont des frappes terrestres.

L'armée vénézuélienne a annoncé mardi un déploiement "massif" dans tout le pays, contre "l'impérialisme" américain. Le même jour, le porte-avions le plus avancé de l'armée américaine est arrivé au large du continent latino-américain.

Le Venezuela accuse Washington de prendre prétexte du narcotrafic "pour imposer un changement de régime" à Caracas et s'emparer de son pétrole.

De son côté, Donald Trump a donné des indications contradictoires sur sa stratégie, évoquant par moments des frappes sur le sol vénézuélien et des jours comptés pour Nicolas Maduro, mais écartant aussi l'idée d'une guerre.