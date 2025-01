Napoli : anatomie d’un rebond

Parmi les meilleures équipes de Serie A depuis le début de saison, le Napoli s’est mis à croire à un nouveau titre et n’a plus peur de le dire. Paradoxalement, tout cela intervient alors que son maître à jouer Khvicha Kvaratskhelia vient de quitter le navire. Début de réponse dès samedi, contre la Juventus, à 18h, au stade Diego Armando Maradona.

Vainqueur d’un choc haletant face à l’Atalanta le week-end dernier et en tête de Serie A après 21 journées, Naples se met à rêver d’un nouveau titre de champion d’Italie, deux ans à peine après avoir retrouvé les sommets dans la Botte, 33 ans après le dernier sacre. Une victoire en guise d’élément déclencheur pour toute la communauté napolitaine, qui n’a pas manqué de se rassembler par milliers pour accueillir les joueurs à leur retour de l’aéroport. Pourtant, aux lendemains d’une saison gueule de bois achevée à la dixième place l’an dernier et après le départ de Victor Osimhen, peu auraient misé un kopeck sur l’équipe de Campanie. Alors que dire du départ de l’autre héros de 2023, Khvicha Kvaratskhelia, vers le PSG ? Au lieu de ça, le ciel n’a jamais été aussi bleu, les caisses aussi remplies et, si les supporters ont manifesté leur déception quant au choix du Géorgien, certains le balançant à la benne, le Napoli avance sereinement vers le Scudetto et sans faire de vagues.

Conte a eu tout bon

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, à cause de la diffusion intimiste de la Serie A en France et de l’absence des Partenopei en Coupe d’Europe, mais cette équipe a toujours de sacrés arguments à faire valoir. En tête du championnat dès la 7 e journée, les joueurs d’Antonio Conte ont conservé ce bien jusqu’à la quatorzième avant de le lâcher cinq journées durant, pour le reprendre jusqu’à aujourd’hui. Profitant certes du match de retard de l’Inter, sur qui ils comptent 3 points d’avance, les Napolitains sont dans une position confortable pour le moment.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com