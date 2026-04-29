Nantes : un mort et un blessé grave après des tirs sur fond de narcotrafic

Un jeune homme a été tué par arme à feu mardi soir à Nantes et un autre a été hospitalisé dans un état grave à la suite de ces tirs ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Un jeune homme a été tué par arme à feu mardi soir à Nantes et un autre a été hospitalisé dans un état grave à la suite de ces tirs, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon les premiers éléments, ces violences semblent liées à un trafic de stupéfiants, a précisé à l'AFP le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, qui devrait communiquer sur ces faits dans la journée.

Les secours ont été appelés mardi vers 22H30 après que des détonations ont été signalées. Ils ont découvert dans la rue un homme décédé, touché à la tête par balle, et un autre grièvement blessé, a indiqué une source policière.

Selon la même source, les deux victimes, connues de la justice, ont été prises pour cibles par un tireur muni d'un pistolet, qui s'est enfui.

Aucun suspect n'avait été identifié mercredi matin.