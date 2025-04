information fournie par So Foot • 22/04/2025 à 09:21

Nantes fait ses fonds de placard pour remplacer Lopes face au PSG

Au meilleur des moments.

Qui aurait parié sur un retour d’Alban Lafont contre le PSG ce mardi soir ? Pas grand monde, et certainement pas lui. Cinq mois après sa dernière apparition en Ligue 1 , le gardien franco-burkinabé s’apprête pourtant à retrouver les cages nantaises… face aux champions de France. Un sacré clin d’œil pour celui qui avait écœuré Mbappé, Messi et Neymar en février 2022, lors d’une victoire restée dans les mémoires (3-1) et ponctué d’un 10/10 dans L’Équipe . Le genre de soirée où il était encore au top pour tout le monde.…

CV pour SOFOOT.com