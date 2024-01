Musée du Louvre : 9 millions de visiteurs en 2023, une fréquentation proche de son niveau d'avant la crise covid

Les visiteurs font la queue pour entrer au Louvre, à Paris le 9 août 2023. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

60% des visiteurs sont venus au Louvre pour la première fois en 2023.

C'est une bonne nouvelle pour le plus grand musée du monde. Avec 8,9 millions de visiteurs en 2023, le musée du Louvre a retrouvé une fréquentation proche de son niveau de 2019, avant la crise sanitaire, a-t-il annoncé ce mercredi 3 janvier. Bémol : il reste privé de ses visiteurs asiatiques. "Cette fréquentation en hausse de 14% par rapport à 2022 (7,8 millions de visiteurs) se rapproche du niveau pré-pandémique" de 2019 (9,6 millions de visiteurs), a précisé le musée à l'AFP.

Le Louvre dit cependant "moins tabler sur des records de fréquentation comme par le passé - en 2018 il avait accueilli 10,2 millions de visiteurs - ayant décidé de maintenir une jauge quotidienne de 30.000 visiteurs" afin d'assurer "de meilleures conditions d'accueil et de visite" au public. "Cette jauge quotidienne sera maintenue pendant les Jeux olympiques (26 juillet-11 août)" malgré l'afflux attendu de visiteurs du monde entier, a précisé le musée.

En 2023, le Louvre a accueilli 32% de visiteurs français dont 62% de franciliens et 68% de visiteurs étrangers dont 13% d'Américains et nombre d'Européens en provenance des pays frontaliers (7% Italie, 5% Royaume-Uni et Allemagne, 4% Espagne). 60% des visiteurs sont venus au Louvre pour la première fois en 2023 et 43% avaient moins de 26 ans tandis que 40% ont bénéficié de la gratuité du musée, qui va augmenter ses tarifs, avec un billet à 22 euros à partir du 15 janvier.

L'ouverture d'une seconde entrée envisagée

Les visiteurs asiatiques (Japon, Corée, Chine) n'ont représenté que 2,5% du public alors qu'en 2018, les visiteurs chinois avaient représenté à eux seuls 8% de la fréquentation. Cette défection des touristes chinois s'explique, selon les acteurs du tourisme et les autorités françaises, par une "reprise très progressive des liaisons aériennes" avec la Chine ainsi que des "difficultés dans la délivrance de visas".

Pour améliorer l'accueil du public, le Louvre est resté ouvert jusqu'à 20h pendant les fêtes de fin d'année et envisage d'instituer, outre sa programmation culturelle élargie - intégrant de la danse, du théâtre ou du cinéma - une seconde visite "nocturne" à partir d'avril chaque mercredi en complément de celle du vendredi. Parmi les grands projets de sa présidente-directrice Laurence des Cars, figure aussi, à plus long terme, l'ouverture d'une seconde entrée au musée afin de "désengorger" l'entrée principale située sous la grande pyramide de verre, conçue à l'origine pour accueillir "quatre à cinq millions de visiteurs par an", selon le Louvre.