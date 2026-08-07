Musalem, de la Fed, estime que la banque centrale aurait dû relever ses taux lors de sa dernière réunion

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* Musalem a déclaré qu'il souhaitait une hausse des taux lors de la réunion du FOMC de juillet

* Musalem affirme que l'inflation reste bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed

* Musalem estime que le marché du travail s'est stabilisé, avec une croissance solide de l'emploi

(Refonte et ajout de détails sur les opinions de Musalem concernant la politique monétaire et les marchés) par Michael S. Derby

Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, s’est joint jeudi au chœur des responsables de la banque centrale qui estimaient que celle-ci aurait dû relever son taux directeur la semaine dernière.

“Le taux des fonds fédéraux est notre principal outil de conduite de la politique monétaire, et j’ai exprimé lors de la réunion ma préférence pour une hausse de ce taux de 25 points de base”, a déclaré M. Musalem lors d’une intervention au Brésil.

La principale raison pour laquelle il s’est prononcé en faveur d’une hausse des coûts d’emprunt à court terme repose sur la probabilité que l’inflation reste trop élevée par rapport à l’objectif de 2 % au cours de l’année à venir environ si la politique monétaire reste à son niveau actuel, a expliqué le responsable.

M. Musalem a ajouté qu’il était également favorable à une hausse dès maintenant car “des hausses graduelles et progressives des taux d’intérêt, intervenant plus tôt, sont préférables, moins perturbatrices et moins coûteuses que des changements de taux potentiellement plus tardifs et plus brusques”.

Le 29 juillet, la Fed a maintenu sa fourchette cible de taux d’intérêt entre 3,5 % et 3,75 %, bien que l’inflation se situe nettement au-dessus de 2 %. Trois responsables ont voté en faveur d’une hausse lors de la réunion, estimant qu’elle était nécessaire pour réduire les pressions sur les prix, tandis que d’autres responsables de la Fed ont déclaré ces derniers jours que la Fed aurait dû relever ses taux la semaine dernière, qu’elle devrait le faire à l’avenir ou se tenir prête à le faire si l’inflation ne se modère pas.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, n’a pratiquement donné aucune indication sur ce qu’il estime que la Fed devrait faire et s’est peu exprimé sur son processus décisionnel; il a plutôt déclaré que les marchés financiers devaient déterminer eux-mêmes les perspectives de la politique monétaire.

M. Musalem a indiqué dans ses propos qu’il suivait de près les marchés et en tirait des signaux, mais cela s’arrête là.

“Si vous estimez que le moment est venu de modifier la politique dans un sens ou dans l’autre, vous devez le faire, indépendamment de ce qui est déjà pris en compte par les marchés”, a déclaré M. Musalem, ajoutant: “Il y a des moments où il est tout à fait acceptable de surprendre le marché.”

M. Musalem a également indiqué que les conditions financières étaient très favorables à l’activité économique et que les prix des actifs étaient élevés.

Il a également averti que, bien que le public s’attende à ce que l’inflation revienne à 2 %, “les conditions sont réunies pour que les anticipations d’inflation puissent potentiellement se déstabiliser” si la Fed ne parvient pas à maîtriser les pressions sur les prix.

M. Musalem a également déclaré lors de son intervention que la Fed ne devrait pas maintenir une politique de taux d’intérêt plus accommodante qu’elle ne le serait normalement pour soutenir des niveaux de productivité élevés, dans l’espoir que cela permette de réduire les pressions sur les prix à une date ultérieure.

“Il est essentiel que la politique monétaire exerce une contrainte significative sur l’inflation sous-jacente, plutôt que de tolérer une inflation un peu plus élevée aujourd’hui pour favoriser la croissance de la productivité demain”, a-t-il déclaré.

Il a averti qu’une telle approche risquait de compromettre la crédibilité de la Fed et a ajouté: “Une banque centrale perçue comme tolérant une inflation supérieure à l’objectif dans l’espoir d’un gain de productivité exceptionnel à l’avenir peut mettre en péril cet ancrage”, a déclaré M. Musalem.

M. Musalem a également indiqué que l’économie s’était montrée “résiliente” au cours des derniers mois, tout en soulignant que “le marché du travail s’est stabilisé, avec une croissance solide de l’emploi et un taux de chômage proche de sa valeur à long terme”.