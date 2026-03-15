Municipales: "plusieurs maires" RN réélus dimanche, Bardella "tend la main" à droite pour le second tour

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, le 15 mars 2026 à Beaucaire, dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

"Plusieurs maires sortants" du Rassemblement national ont été "réélus dès le premier tour" des municipales dimanche, a annoncé Jordan Bardella depuis Beaucaire (Gard) où son candidat Nelson Chaudon l'a selon lui emporté "avec près de 60% des voix".

Le parti à la flamme comptait avant ce scrutin une douzaine d'édiles, dont Steeve Briois à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), lui aussi confortablement réélu avec plus de 78% des suffrages selon les résultats provisoires transmis par le ministère de l'Intérieur.

"Leur reconduction est la reconnaissance d'un travail sérieux, d'une gestion honnête et d'un engagement constant au service de l'intérêt général", a ajouté M. Bardella.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, le 15 mars 2026 à Beaucaire, dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

L'autre cheffe de file du parti, Marine Le Pen, a affirmé sur X que le RN "gagne dès le premier tour (...) dans de nombreuses communes, et pas seulement dans les villes où (il était) sortant". Sans préciser quelles villes étaient conquises, elle s'est félicitée d'une "immense victoire pour (son) mouvement".

Mme Le Pen a également assuré que le RN progresse "partout ailleurs (...) avec de réelles chances de victoire" au second tour le 22 mars.

Dans cette perspective, M. Bardella a précisé la stratégie du parti à la flamme: "Lorsque nous sommes qualifiés pour le second tour, nous nous maintiendrons", a-t-il indiqué, tout en ouvrant la porte à des alliances à droite.

"Partout où le contexte local le permet, le RN tend la main aux listes de droite sincères, aux listes indépendantes et à tous ceux qui refusent à la fois le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme", a déclaré le dirigeant de la formation d'extrême droite, appelant ses sympathisants à voter notamment pour "empêcher la victoire de l'extrême gauche".