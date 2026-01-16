Municipales: Fabien Roussel (PCF) candidat à Saint-Amand-les-Eaux, dont il est maire sortant

Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel lors de ses voeux aux habitants de Saint-Amand-les-Eaux, dont il est maire, le 11 janvier 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel, maire de Saint-Amand-les-Eaux (Nord) depuis un an, a officialisé vendredi sa candidature aux élections municipales de mars, scrutin clé pour son avenir politique au niveau national.

Fabien Roussel, 56 ans, a annoncé sa candidature par une lettre aux habitants de la ville thermale, dans laquelle il dit souhaiter "cultiver le vivre ensemble tout en veillant à la sécurité". Il fait notamment valoir le déploiement de la vidéo-surveillance ou encore une stabilité de l'imposition au niveau local.

Un échec aux municipales mettrait en péril son éventuelle candidature à la présidentielle de 2027, alors qu'il a déjà été fragilisé par la perte en 2024 de son siège de député du Nord au profit du Rassemblement national (RN).

Son comité de soutien est mené par l'ancien maire communiste Alain Bocquet, qui avait cédé sa place à M. Roussel en janvier 2025 après 30 ans à la tête de cette ville de 16.000 habitants près de Valenciennes.

Eric Renaud, ancien adjoint d'Alain Bocquet passé dans l'opposition, avait alors dénoncé un "remplacement illégitime" et de "minables intérêts politiciens".

Outre M. Renaud, qui repart à l'assaut de la mairie à la tête d'une liste qu'il dit à l'AFP "de large rassemblement", Fabien Roussel sera opposé à Eric Castelain, conseiller municipal d'opposition soutenu par le RN, qui décrit sa liste comme "transpartisane".

Déjà candidat en 2020, Eric Renaud avait à l'époque obtenu 28,79% contre 50,96% pour Alain Bocquet, réélu au premier tour. Eric Castelain, qui avait alors mené campagne sans le soutien du RN, avait récolté 8,53% des voix.

Pour M. Renaud, qui assure n'avoir "pas perdu (ses) valeurs communistes", "c'est la première fois en 30 ans que les jeux sont ouverts" dans cette ville où Alain Bocquet a plusieurs fois dépassé les 75% dès le premier tour.

Fabien Roussel, conseiller municipal depuis 2014, est selon lui "un pur parigot (...), une pièce rapportée", ce qui entraînerait une "forme de rejet" de la part des électeurs amandinois.

Eric Castelain, ancien du RPR et du mouvement Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan, pense pour sa part que "les planètes sont alignées" pour lui permettre de s'emparer de la mairie, lui qui est seul à droite face à deux listes de gauche.

Saint-Amand-les-Eaux "n'est pas une ville communiste", assure M. Castelain: aux scrutins municipaux précédents, "les gens ne votaient pas communiste, ils votaient Bocquet", et l'absence du maire historique pourrait selon lui rebattre les cartes.

Député de 2017 à 2024 de la circonscription de Saint-Amand-les-Eaux, Fabien Roussel avait été l'une des grandes victimes de la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, battu dès le premier tour par le candidat RN Guillaume Florquin.

Un séisme dans cette circonscription ouvrière du Nord, qui était un fief communiste depuis 1962.