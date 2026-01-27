Municipales: en six ans, le vélo s'est trouvé des ailes

Avec plus de 12.000 kilomètres de nouvelles pistes cyclables ou voies vertes et près de 3.000 kilomètres de "véloroutes" touristiques supplémentaires depuis 2020, le vélo a tenu le haut du pavé depuis les dernières élections municipales ( AFP / JOEL SAGET )

Avec plus de 12.000 kilomètres de nouvelles pistes cyclables ou voies vertes et près de 3.000 kilomètres de "véloroutes" touristiques supplémentaires depuis 2020, le vélo a tenu le haut du pavé depuis les dernières élections municipales, indiquent mardi les élus favorables au vélo.

"Depuis 2019, la pratique du vélo a augmenté de 40% en France", a souligné mardi à Paris Chrystelle Beurrier, maire d'Excenevex en Haute-Savoie, et coprésidente de l'Association transpartisane Vélo et Marche qui regroupe des élus engagés pour le vélo et la marche.

"On a vu exploser le vélo pendant ce mandat" grâce au plan pluriannuel vélo, a ajouté Françoise Rossignol, maire de Dainville (Pas-de-Calais) et vice-présidente chargée des transports de la communauté urbaine d'Arras, qui s'inquiète néanmoins pour l'avenir, en raison des coups de rabot budgétaire qui menacent l'enveloppe vélo du fonds vert.

Fin 2025, la France comptait 63.390 km de pistes cyclables et de voies vertes contre 51.154 km en 2020, selon le bilan présenté mardi par le réseau national Vélo et Marche à l'Assemblée Nationale.

Au total, en incluant les "bandes cyclables", ces espaces dévolus aux vélos au milieu des voitures et délimités par des bandes peintes sur la chaussée, ou encore les couloirs de bus accueillant des vélos, l'association recense 88.497 km d'aménagements cyclables en France à fin 2025, pour un objectif de 100.000 km en 2030.

Tout au long de la mandature, les véloroutes ont elles aussi progressé. Ces itinéraires touristiques à vélo -- par exemple la piste qui suit le cours de La Loire, ou la "Velodyssée" le long de la côte Atlantique de Roscoff en Bretagne jusqu'à Hendaye à la frontière espagnole -- ont augmenté de 16%, à 21.830 km au total en 2025, contre 18.848 en 2020, selon l'association.

"Nous sommes à 83,6% du schéma national des véloroutes", contre 73,7% en 2020, a ajouté Mme Beurrier. Objectif final: parvenir à 25.900 km de véloroutes en 2030. Un travail de fourmi pour relier les collectivités entre elles, gérer l'accès au foncier et coordonner les différents réseaux (gaz, eau, électricité) sur les trajets.

Autre avancée, le nombre de places de stationnement pour vélos: depuis 2019, 48.904 places de stationnement ont été créées dans les gares en France. "On est à un peu plus de 50% de l'objectif", qui est de 80.000 places d'ici 2027, a précisé Mme Beurrier.