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MUNICIPALES/EN DIRECT-Ouverture des bureaux de vote pour un 2e tour très incertain
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 08:00

Les électeurs de plus de 1.500 communes de France sont appelés aux urnes ce dimanche pour un deuxième tour des élections municipales incertain dans la plupart des grandes villes, notamment à Paris et Marseille.

Dans la capitale, la candidate des Républicains (LR) soutenue par le MoDem et l'UDI Rachida Dati entend profiter de la fusion avec la liste centriste (Horizons et Renaissance, 11,3%) de Pierre-Yves Bournazel et du retrait de celle de Sarah Knafo (Reconquête, 10,4%) pour espérer l'emporter face à son adversaire de la gauche unie Emmanuel Grégoire (38%).

La dynamique de l'ex-adjoint d'Anne Hidalgo est freinée par le maintien au second tour de la candidate La France insoumise (LFI) Sophia Chikirou (11,7%).

A Marseille, le maire divers gauche sortant Benoît Payan fait face aux ambitions du Rassemblement national (RN) et de sa liste menée par Franck Allisio. Le candidat LFI Sébastien Delogu s'est retiré pour barrer la route de l'hôtel de ville au parti d'extrême droite. La candidate LR, Martine Vassal, s'est en revanche maintenue.

Au premier tour, le taux de participation a été de 57,1%, en hausse par rapport au précédent scrutin de 2020 (44,5%) bouleversé par la pandémie de COVID-19, mais bien en deçà de 2014 (63,5%).

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

(Rédaction de Paris)

Municipales 2026
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    Les électeurs de plus de 1.500 communes de France sont appelés aux urnes ce dimanche pour un ‌deuxième tour des élections municipales incertain dans la plupart des grandes villes, de Paris à Marseille en passant par Lyon, Nantes, Lille et Strasbourg. Au premier ... Lire la suite

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