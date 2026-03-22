Les Slovènes votent entre le libéral Golob et le pro-Trump Jansa

Le Premier ministre slovène Robert Golob (à gauche) et l'ancien Premier ministre ultra-conservateur Janez Jansae (à droite), lors d'un débat télévisé le 20 mars à Ljubljana ( AFP / Jure Makovec )

Les Slovènes votent dimanche lors de législatives au résultat attendu très serré entre le parti libéral du Premier ministre Robert Golob, et la formation de l'ancien Premier ministre ultra-conservateur Janez Jansa, à l'issue d'une campagne largement influencée par le contexte international.

Après avoir longtemps mené la course en tête, le Parti démocratique slovène (SDS) de M. Jansa se retrouve au coude à coude avec le Mouvement pour la liberté (GS) de M. Golob dans les derniers sondages.

M. Golob, 57 ans, a refait son retard grâce à des mesures populaires, dont la hausse des pensions de retraite, mais aussi en raison du contexte international, affirme le responsable du supplément dominical du journal Delo, Ali Zerdin.

La guerre en Iran a offert "un large espace de critique" aux partis de gauche, alors que la proximité de M. Jansa avec le président américain Donald Trump l'a contraint à rester en retrait, a-t-il souligné lors d'un débat.

Les derniers jours de la campagne ont été en outre marqués par l'affaire Black Cube, du nom d'une société israélienne de renseignement soupçonnée d'être derrière la mise en ligne de vidéos tournées en caméra cachée suggérant des faits de corruption au sein du gouvernement.

Sous le mandat de M. Golob, la Slovénie est devenue l'un des rares pays de l'Union européenne à qualifier la guerre d'Israël à Gaza de "génocide".

Et selon le journaliste de Delo Uros Esih, Israël a tout intérêt à ce que "la politique étrangère de la Slovénie fasse un virage à 180 degrés".

M. Jansa a reconnu avoir rencontré l'un des responsables de Black Cube mais nié toute implication dans la publication des vidéos.

"Le citoyen slovène doit être au premier plan, pas la Palestine, pas les migrants illégaux", a-t-il déclaré lors d'un débat télévisé face à M. Golob vendredi soir.

- Tournant illibéral -

Si M. Jansa, 67 ans, l'emporte, les analystes prédisent un tournant illibéral pour le pays de 2,1 millions d'habitants issu de l'ex-Yougoslavie et membre de l'Union européenne depuis 2004, dans un contexte de montée des nationalismes en Europe.

Rassemblement contre l'abstention à Ljubljana, le 20 mars 2026 ( AFP / Jure Makovec )

Ce proche du Premier ministre hongrois Viktor Orban a mené une campagne axée sur le retour aux "valeurs slovènes", dont celles de la "famille traditionnelle", et promis de "fermer le robinet" de l'argent public à certaines ONG.

Lors de son troisième mandat de 2020 à 2022, il avait multiplié les passes d'armes avec l'UE et tenté de museler les médias critiques. Sa gestion de la pandémie de Covid-19, jugée autoritaire, avait fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues, et conduit à la victoire écrasante de M. Golob, alors novice en politique.

A la tête d'une coalition de centre-gauche, ce dernier a mené un programme centré sur l'inclusion sociale et a légalisé le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe.

Sur le plan international, il a fermement critiqué la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine -un de ses seuls points communs avec M. Jansa- et les ambitions américaines sur le Groenland.

"Pour ceux qui aiment la Slovénie sous le soleil de la liberté, le choix est très clair", a-t-il déclaré lors du débat télévisé.

Pour Shiva, une architecte paysagiste de 26 ans, interrogée à Ljubljana vendredi, ce sont "les élections les plus importantes en Slovénie depuis longtemps", car il faudra choisir "la liberté d'expression et un Etat social fort, ou le mensonge et l'oppression des institutions publiques".

Gaja Grcar, une étudiante de 22 ans, réclame elle, en marge d'un meeting de M. Jansa, le retour aux valeurs de "Dieu, la patrie et la famille".

Le dernier sondage publié jeudi soir par la chaîne privée POP TV crédite le GS de M. Golob de 27,8% et le SDS de 27,7%. Le bloc de droite disposerait d'une légère avance, même si aucun des deux camps ne semble à même d'obtenir la majorité absolue des 90 sièges de la chambre basse du parlement, le Drzavni Zborde.

Les bureaux de vote ouvrent à 07H00 locale (06H00 GMT) et ferment à 19H00. Les premiers résultats sortis des urnes sont attendus dans la foulée.