MUNICIPALES/EN DIRECT-Les premiers bureaux de vote ferment, près de 50% de participation à 17h00

Près de 49 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales destinées à désigner les maires et conseillers municipaux de quelque 35.000 communes.

Dans les grandes villes, à commencer par Paris et Marseille, l'incertitude domine quant à l'issue du scrutin. Dans la capitale, la droite ambitionne de mettre fin à 25 années de domination d'une gauche toujours résistante tandis que le RN espère ravir la seconde ville de France.

A 48,90%, la participation à 17h00 s'affiche en nette hausse par rapport au premier tour il y a six ans, en pleine pandémie de COVID-19 (38,77%), mais en-deçà des élections de 2014 (54,72%) et 2008 (56,25%).

Selon des projections d'Ifop-Fiducial pour TF1, LCI et Sud Radio et d'Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro, RMC, la participation finale est estimée entre 57% et 57,6%.

Le second tour du scrutin municipal se tiendra le 22 mars.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

18h00 - Les premiers bureaux de vote ferment. Ils resteront ouverts jusqu'à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

17h30 - Le taux de participation pour l'élection des conseillers de Paris a atteint 44,01% à 17h00, indique la préfecture de région Ile-de-France sur X, soit onze points de plus qu'en 2020, et 4,4 points de plus qu'en 2014.

17h00 - Le taux de participation s'établit à 48,90% à 17h00, annonce le ministère de l'Intérieur, contre 38,77% il y a six ans lors de la pandémie de COVID-19, 54,72% en 2014 et 56,25% en 2008.

12h00 - La participation à midi atteint 19,37%, annonce le ministère de l'Intérieur, contre 18,38% il y a six ans en pleine pandémie de COVID-19, 23,16% en 2014 et 23,00% en 2008.

08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

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Le POINT sur les élections municipales nL8N4001SX

(Rédaction de Paris)