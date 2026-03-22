MUNICIPALES/EN DIRECT-Les premiers bureaux de vote ferment, participation à 48,10% à 17h

Les électeurs de plus de 1.500 communes de France sont appelés aux urnes ce dimanche pour un deuxième tour des élections municipales incertain dans la plupart des grandes villes, notamment à Paris et Marseille.

Dans la capitale, la candidate des Républicains (LR) soutenue par le MoDem et l'UDI Rachida Dati entend profiter de la fusion avec la liste centriste (Horizons et Renaissance, 11,3%) de Pierre-Yves Bournazel et du retrait de celle de Sarah Knafo (Reconquête, 10,4%) pour espérer l'emporter face à son adversaire de gauche Emmanuel Grégoire (38%).

La dynamique de l'ex-adjoint d'Anne Hidalgo est freinée par le maintien au second tour de la candidate La France insoumise (LFI) Sophia Chikirou (11,7%).

A Marseille, le maire divers gauche sortant Benoît Payan fait face aux ambitions du Rassemblement national (RN) et de sa liste menée par Franck Allisio. Le candidat LFI Sébastien Delogu s'est retiré pour barrer la route de l'hôtel de ville au parti d'extrême droite. La candidate LR, Martine Vassal, s'est en revanche maintenue.

La participation s'élevait à 48,10% à 17h00 (16h00 GMT) et pourrait atteindre entre 57% et 57,5% selon les estimations de plusieurs instituts de sondage, en hausse par rapport au précédent scrutin de 2020 (41,86%) bouleversé par la pandémie de COVID-19, mais bien en deçà de 2014 (62,13%).

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris)

18h00 - Les premiers bureaux de vote ferment. Ils resteront ouverts jusqu'à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

17h00 - La participation s'élevait à 48,10% à 17h, annonce le ministère de l'Intérieur, soit un taux presque identique à celui du premier tour. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, la participation n'était que de 34,67% à 17h, tandis qu'elle s'était élevée à 52,36% en 2014.

12h00 - La participation s'élevait à 20,33% à midi, annonce le ministère de l'Intérieur. A titre de comparaison, elle s'élevait en 2020 à la même heure à 15,29%. La France était à l'heure sujette à un confinement imputable à une épidémie de Covid.

08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

(Rédaction de Paris)