MUNICIPALES/EN DIRECT-Les bureaux de vote ouvrent, suspense dans les grandes villes

Près de 49 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections municipales destinées à désigner les maires et conseillers municipaux de quelque 35.000 communes.

Dans les grandes villes, à commencer par Paris et Marseille, l'incertitude domine quant à l'issue du scrutin. Dans la capitale, la droite ambitionne de mettre fin à 25 années de domination d'une gauche toujours résistante tandis que le RN espère ravir la seconde ville de France.

La participation devrait être en forte hausse par rapport aux élections municipales de 2020 organisées en pleine pandémie de COVID-19. Au premier tour, la participation n'avait été alors que de 44,6%.

Le second tour du scrutin municipal se tiendra le 22 mars.

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08h00 - Les bureaux de vote ont ouvert. Ils fermeront à partir de 18h00 (17h00 GMT) et à 20h00 (19h00 GMT) dans les plus grandes villes.

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(Rédaction de Paris)