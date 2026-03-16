Municipales à Nantes: pour la maire PS sortante, la question cruciale d'un éventuel accord avec LFI

La maire PS sortante de Nantes, Johanna Rolland, le 15 mars 2026 à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

Y aura-t-il un accord entre la maire PS sortante et les Insoumis ? Johanna Rolland, talonnée au premier tour des municipales par l'union droite-centre dans le bastion socialiste nantais, est sous pression dans le jeu des alliances.

Maire de Nantes depuis 2014, Johanna Rolland a récolté dimanche soir 35,24% des voix, suivie de près par Foulques Chombart de Lauwe, candidat Les Républicains (33,77%), meneur d'une alliance entre LR, le camp présidentiel, le MoDem et Horizons.

Fort de 11,2% des suffrages, le candidat Insoumis avait proposé dès dimanche soir une "fusion technique" à Johanna Rolland.

Dans un communiqué transmis lundi à la mi-journée, LFI affirme que les discussions engagées avec la maire sortante "se heurtent" à un "désaccord majeur": le "non respect du résultat du premier tour par la candidate socialiste", sans donner plus de précisions.

"Nous serons contraints de déposer notre liste ce soir si madame Rolland ne revient pas à la raison démocratique", avance LFI.

William Aucant conditionne un éventuel accord à la "reconnaissance politique du résultat du premier tour" à travers la "représentation proportionnelle" de sa liste aux conseils municipal et métropolitain, ainsi qu'au refus de Johanna Rolland de "tout accord" avec la liste divers centre de Mounir Belhamiti. Ex-député Renaissance opposé à l'alliance avec Foulques Chombart de Lauwe, il a depuis quitté le parti et récolté dimanche 8,12% des voix.

Sollicitée par l'AFP, l'équipe de Johanna Rolland n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Le LR Foulques Chombart de Lauwe, le 14 janvier 2026 à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

La maire sortante a appelé dimanche "toutes les forces de gauche écologistes et humanistes" à se mobiliser "pour rendre possible la victoire".

"Le maintien d'une triangulaire au second tour ouvre un risque impardonnable: celui de voir la droite l'emporter malgré une gauche majoritaire dans la ville", a-t-elle affirmé dimanche soir dans une déclaration écrite.

Le secrétaire général du PS Pierre Jouvet a dit lundi qu'il n'était pas opposé à des alliances locales avec les Insoumis dans certaines villes, comme à Nantes.

- "Remobiliser" -

Professeur de science politique à l'université de Nantes, Arnauld Leclerc note une "contre-performance" de la maire sortante face à Foulques Chombart de Lauwe, qui mobilise lui "énormément son camp".

Au second tour, elle devra "remobiliser tout son électorat, ou obtenir les voix de ceux qui n'ont pas voté pour elle", électeurs de LFI ou de Mounir Belhamiti.

Encore inconnu des Nantais il y a quelques mois, Foulques Chombart de Lauwe a noué une alliance inédite entre la droite et le centre.

"Ce résultat nous donne une chance historique, la victoire est à portée de main", a réagi le candidat dimanche soir. Sur Télénantes, il a affirmé qu'un accord entre Johanna Rolland et LFI "serait une alliance de la honte".

Plusieurs communes de l'agglomération nantaise jusqu'ici dirigées par des maires de gauche, comme Orvault, La-Chapelle-sur-Erdre et Bouaye, ont basculé dès le premier tour vers des listes respectivement étiquettées divers droite, divers centre et divers.

"C'est un bilan extrêmement morose", a réagi auprès de l'AFP la députée écologiste de Loire-Atlantique Julie Laernoes.

En 2020, Johanna Rolland avait obtenu au premier tour 31,36% des voix à Nantes, mais elle n'était alors pas encore alliée avec les Ecologistes, qui conduisaient leur propre liste et avaient récolté 19,58% des suffrages. Une alliance s'était nouée pour le second tour.

A Nantes, cinq listes ont achevé dimanche leur course à la mairie: celle de Mounir Belhamiti (8,12%), la liste divers gauche menée par Margot Medkour (5,53%) - candidate soutenue en 2020 par LFI -, celle du Rassemblement national, derrière Jean-Claude Hulot (4,57%), et celles du NPA et de Lutte Ouvrière qui récoltent chacune moins de 1% des suffrages.