Muhamed Abdelrahman : « Difficile de penser à autre chose qu’à la guerre »

55 fois international soudanais et âgé de 31 ans, Muhamed Abdelrahman est aussi le capitaine d’Al-Hilal Omdurman. Le club le plus titré du pays participe cette saison au championnat mauritanien en compagnie de son grand rival d’Al-Merriekh, à cause de la guerre civile qui ravage le Soudan depuis plus de deux ans. L’attaquant évoque le conflit et l’exil, mais aussi le football.

Depuis le mois d’avril 2023 et le début de la guerre civile, vous êtes en exil permanent : comment vivez-vous cette situation ?

C’est très difficile. J’avais été obligé de quitter très vite le Soudan quelques jours après le début du conflit, en laissant derrière moi mes parents, des membres de ma famille, mes amis, mon pays. Le club s’était organisé pour que nous puissions nous rendre en Égypte. Pendant un an, on a beaucoup voyagé : l’Égypte, l’Arabie saoudite, le Rwanda, le Maroc, la Tanzanie… Puis, la fédération mauritanienne a invité Al-Hilal et Al-Merriekh à participer au championnat local. Nous sommes à Nouakchott, on vit à l’hôtel dans de bonnes conditions. La Mauritanie a fait un très beau geste, en nous invitant. Mais je ne vous cache pas que quand votre pays est en guerre, penser au football n’est pas évident.…

Propos recueillis par Alexandre Billebault pour SOFOOT.com