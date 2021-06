Cette moto-là pourrait très bien trouver sa place dans un musée d'art contemporain. Avec son allure de torpille, son réservoir oblong, ses grandes roues, ses tuyaux d'échappement fuyants, son siège en cuir, son petit phare arrondi, on dirait que la Brough Superior SS100 a été sculptée. L'ensemble a un look furieusement Art déco. Mais c'est une moto high-tech avec électronique embarquée, matériaux ultralégers (titane, aluminium, carbone), phares avant et arrière à led. La SS100, assemblée à la main dans la banlieue de Toulouse marque en fait la réapparition du best-seller d'une marque mythique, Brough Superior, installée à Nottingham durant l'entre-deux-guerres.

Fabriquer une icône anglaise des années trente dans le sud de la France, c'est la surprenante idée de deux fanas de moto, Thierry Henriette, 65 ans, et Albert Castaigne, 47 ans. Le premier a commencé dans la vente puis le reprofilage de motos, le second sur Internet. En 2000, Castaigne rejoint Henriette qui vient de fonder Boxer Design. Tous deux s'emballent pour un projet fou : relancer la moto française dans le sillage de Voxan, établi à Issoire (Puy-de-Dôme) qui leur fournit moteur et châssis. Ils conçoivent puis fabriquent un modèle futuriste, la VB1, dont la production est brutalement interrompue, avec le dépôt de bilan de Voxan. Ils vont alors rebondir en imaginant des séries spéciales pour les grandes marques de motos (Honda, Ducati, Suzuki, BMW...). Sans jamais

... Lire la suite sur LePoint.fr