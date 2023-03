Motion de censure : Charles de Courson et le groupe LIOT, un "catalyseur" transpartisan qui peut faire chuter l'exécutif ?

Le groupe parlementaire, largement méconnu du grand public, a annoncé le dépôt d'une motion de censure transpartisane, qui pourrait bien unir tous les camps de la contestation contre Elisabeth Borne et son recours à l'article 49.3 de la Constitution sur la réforme des retraites. De quoi faire tomber le gouvernement?

Charles de Courson, le 15 mars 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / Ludovic MARIN )

Un "catalyseur" commun des constestations contre l'exécutif ? Le groupe LIOT (Libertés, indépendants, Outre-mer et Territoires) est en pleine lumière depuis l'annonce du recours à l'article 49.3 de la Constitution par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites à l'Assemblée nationale sans vote, en engageant la responsabilité de son gouvernement. La Première ministre s'expose désormais à la censure des parlementaires.

Si les motions de la gauche ou de l'extrême-droite se heurtent aux oppositions de partis, la motion du petit groupe centriste pourrait changer la donne. "Nous dénonçons l'utilisation du 49.3 qui démontre la surdité du gouvernement, incapable de construire des compromis. Sans réponse rapide du président de la République, notre groupe déposera dans les prochaines heures une motion de censure transpartisane", avait promis Bertrand Pancher, président du groupe, dans la foulée de l'annonce d'Elisabeth Borne, jeudi 16 mars.

"Une trentaine" de députés LR peuvent faire basculer le gouvernement

Quelques heures plus tard, cette motion de censure prend du poids, et réunit les soutiens transpartisans. A gauche, Jean-Luc Mélenchon a annoncé que le groupe la France insoumise (LFI) allait soutenir la motion de censure du groupe des indépendants à l'Assemblée nationale afin de "donner les plus grandes chances possibles à la censure" du gouvernement. La coalition de gauche Nupes, incluant LFI, envisageait de déposer une motion de censure mais ses dirigeants expliquaient ces derniers jours qu'une motion de Liot aurait davantage de chances d'être votée par ceux des députés de droite qui sont défavorables à la réforme des retraites.

A droite, le patron de LR Eric Ciotti a assuré que les députés de son groupe ne voteraient aucune motion de censure. Mais le député Aurélien Pradié, en pointe parmi les frondeurs du parti, a dit qu'il "réfléchirait", avec plusieurs de ses collègues, à en voter une qui n'émanerait ni du RN, ni de la Nupes, ouvrant la porte à LIOT. Le groupe Rassemblement national a quant à lui rappelé par la voix de Sébastien Chenu qu'il votera "toutes les motions de censure d'où qu'elles viennent". Pour censurer le gouvernement, la motion devra récolter 287 voix de députés, sur 577.

De Courson, vieux routier de l'Assemblée respecté de ses pairs

Figure de LIOT, le député Charles de Courson, 70 ans, député de la Marne et doyen de l'Assemblée nationale, incarne la contestation du groupe, qui souhaite une motion de censure "très ouverte". "Il est grand temps de sortir de cette double crise politique et sociale. Le recours au 49.3 signe l'échec de ce gouvernement", a témoigné l'élu de la Marne, membre de la Comission des finances et conseiller honoraire à la Cour des comptes, à l'antenne de BFMTV , vendredi 17 mars. Pour avoir des chances d'aboutir, la motion devra récolter des voix dans le camp LR. "Chacun votera en conscience". "Il faudrait qu'une trentaine de députés républicains" se joigne à la motion de censure. C'est la responsabilité de chacun". "Nous voulons une motion de censure très ouverte, transpartisane, pour sauver la démocratie", a commenté Charles de Courson, en fonction à l'Assemblée depuis 1993. "C'est inadmissible d'utiliser un 49.3 et de mettre le feu au pays", avait-il jugé plus tôt dans la journée, à l'antenne de franceinfo .

Graphique montrant les recours au 49.3 par les gouvernements de la Cinquième République en France ( AFP / )

Le groupe Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires (Liot) compte 20 députés de diverses tendances politiques mais revendiquant un fort ancrage territorial. Le 14 mars dernier, Charles de Courson expliquait déjà que "faire une motion de censure transpartisane" est "une idée que nous caress(i)ons dans plusieurs groupes", dans "l'intérêt de la démocratie".