Moscou annonce l'arrestation à Dubaï de l'agresseur présumé du général Alexeïev

Le service russe de sécurité intérieure (FSB) a déclaré dimanche qu'un ressortissant russe soupçonné d'avoir blessé par balles le général Vladimir Alexeïev vendredi à Moscou avait été interpellé à Dubaï et remis aux autorités russes.

Vladimir Alexeïev, directeur adjoint du renseignement militaire (GRU), a été touché de plusieurs balles dans un bâtiment résidentiel du nord-ouest de Moscou par un agresseur non identifié qui a pris la fuite. Il a été hospitalisé dans un état grave.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l'Ukraine d'être responsable de cette tentative d'assassinat qui visait selon lui à saboter les négociations de paix en cours entre Kyiv, Moscou et Washington. L'Ukraine a démenti toute implication dans la fusillade.

Le chef du GRU, l'amiral Igor Kostioukov, a conduit la délégation russe aux pourparlers avec l'Ukraine organisés mercredi et jeudi à Abou Dhabi sous médiation américaine pour tenter de progresser vers un éventuel arrêt de la guerre. Selon le président ukrainien Volodimir Zelensky, Washington a proposé la tenue de nouveaux pourparlers entre Kyiv et Moscou dans une semaine à Miami, en Floride.

(Bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)