Moscou annonce l'arrestation à Dubaï de l'agresseur présumé du général Alexeïev

Le service russe de sécurité intérieure (FSB) a déclaré dimanche qu'un ressortissant russe soupçonné d'avoir blessé par balles le général Vladimir Alexeïev vendredi à Moscou avait été interpellé à Dubaï et extradé en Russie.

Vladimir Alexeïev, 64 ans, directeur adjoint du renseignement militaire (GRU), a été touché de trois balles tirées par un pistolet muni d'un silencieux dans un bâtiment résidentiel du nord-ouest de Moscou par un agresseur non identifié qui a pris la fuite, selon les enquêteurs. Il a été hospitalisé dans un état grave.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé l'Ukraine d'être responsable de cette tentative d'assassinat qui visait selon lui à saboter les négociations de paix en cours entre Kyiv, Moscou et Washington.

L'Ukraine a démenti toute implication dans la fusillade. "Nous ignorons ce qui est arrivé à ce général en particulier; C'est peut-être leurs propres guerres internes", a déclaré vendredi le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Sybiha.

Selon les enquêteurs russes, l'auteur présumé des tirs, un ressortissant russe né en 1960 à Ternopil, dans l'Ukraine alors soviétique, a été mandaté par les services de renseignement ukrainiens.

Les médias russes ont diffusé des images du suspect, un bandeau sur les yeux, escorté par des agents cagoulés du FSB à l'atterrissage de son avion.

Le président russe Vladimir Poutine a téléphoné samedi soir au président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyan, pour le remercier de son aide.

Le FSB a également dit avoir identifié deux complices, également de nationalité russe. L'un a été arrêté à Moscou, l'autre s'est enfuie en Ukraine, ont déclaré les enquêteurs.

Le chef du GRU, l'amiral Igor Kostioukov, a conduit la délégation russe aux pourparlers avec l'Ukraine organisés mercredi et jeudi à Abou Dhabi sous médiation américaine pour tenter de progresser vers un éventuel arrêt de la guerre. Selon le président ukrainien Volodimir Zelensky, Washington a proposé la tenue de nouveaux pourparlers entre Kyiv et Moscou dans une semaine à Miami, en Floride.

