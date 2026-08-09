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Moscou affirme que sa défense aérienne a intercepté 285 drones ukrainiens en 12 heures
information fournie par Reuters 09/08/2026 à 21:38
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Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que ses unités de défense aérienne avaient intercepté et détruit 285 drones ukrainiens en l'espace d'une douzaine d'heures.

Le ministère a indiqué que les drones avaient été abattus entre 08h00 et 20h00, heure de Moscou (05h00 à 17h00 GMT), principalement dans le centre et de l'ouest de la Russie, mais aussi dans la région du Bachkortostan, entre la Volga et l'Oural.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a écrit sur Telegram que les unités de défense aérienne avaient détruit cinq drones qui se dirigeaient vers la capitale, un incident fréquent dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis plus de quatre ans et demi.

(Rédaction de Reuters, version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
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1 commentaire

  • 08:13

    Les super menteurs du Kremlin proclament chaque fois un nombre colossal de drones ukrainiens détruits mais jamais celui de ceux qui ont atteint leurs cibles. Quant aux dégâts subis, le mensonge consiste à affirmer que ce sont les débris qui ont commis quelques très légères destructions. On ne réforme pas le mode de fonctionnement d’une dictature abjecte qui date de plus d’un siècle!

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