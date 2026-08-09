Moscou affirme que sa défense aérienne a intercepté 285 drones ukrainiens en 12 heures

Le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche que ses unités de défense aérienne avaient intercepté et détruit 285 drones ukrainiens en l'espace d'une douzaine d'heures.

Le ministère a indiqué que les drones avaient été abattus entre 08h00 et 20h00, heure de Moscou (05h00 à 17h00 GMT), principalement dans le centre et de l'ouest de la Russie, mais aussi dans la région du Bachkortostan, entre la Volga et l'Oural.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a écrit sur Telegram que les unités de défense aérienne avaient détruit cinq drones qui se dirigeaient vers la capitale, un incident fréquent dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis plus de quatre ans et demi.

(Rédaction de Reuters, version française Elizabeth Pineau)