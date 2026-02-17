Décès du pasteur noir et militant américain Jesse Jackson

Le pasteur Jesse Jackson à Detroit, le 24 juillet 2019 dans le Michigan ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Il était tout à la fois une icône des Afro-Américains, une personnalité de l'Histoire liée à Martin Luther King, un ex-candidat à la présidentielle américaine. Le pasteur noir américain Jesse Jackson est mort à l'âge de 84 ans.

Sa famille a annoncé qu'il était mort "en paix mardi, entouré par sa famille", dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

"Son engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits humains a contribué à façonner un mouvement mondial pour la liberté et la dignité", a-t-elle estimé.

"Notre père était un leader et un serviteur — non seulement pour notre famille, mais aussi pour les opprimés, les sans-voix et les oubliés à travers le monde".

Le pasteur Jesse Jackson, lors du rassemblement du Million Youth Movement à Atlanta, en Géorgie, le 7 septembre 1998 ( AFP / STEVEN SCHAEFER )

"Sa foi inébranlable en la justice, l'égalité et l'amour a inspiré des millions de personnes et nous vous demandons d'honorer sa mémoire en poursuivant le combat pour les valeurs qui ont guidé sa vie".

Toute son existence, le révérend aura pris une place considérable dans la lutte pour l'égalité raciale aux Etats-Unis, devenant un monument de l'histoire du pays, toute son histoire, côté sombre et côté lumière.

Présent à Memphis lorsque Martin Luther King était assassiné en 1968, il assistait aussi 40 ans plus tard à la victoire de Barack Obama, premier président noir de l'histoire du pays.

L'image du révérend Jesse Jackson en larmes sur un grand écran tandis que CNN annonce la victoire du candidat démocrate à la présidence, Barack Obama, le 4 novembre 2008, lors du rassemblement électoral d'Obama à Chicago, dans l'Illinois ( AFP / STAN HONDA )

Sa notoriété et son aura au sein de la politique américaine avaient grandi avec ses deux campagnes présidentielles en 1984 et 1988, élargissant ainsi la plateforme politique démocrate aux combats des Afro-Américains.

En 1988, Jesse Jackson avait aussi marqué les esprits avec un discours sur le "socle commun", exhortant les Américains à se rassembler. "L'aile gauche, l'aile droite (...), il faut deux ailes pour voler".

- "Orateur passionné" -

Il était resté engagé toute sa vie. En 2021, Jesse Jackson était ainsi venu assister au procès de trois hommes accusés du meurtre d'Ahmaud Arbery, un joggeur noir de 25 ans, abattu l'année précédente à Brunswick, dans l'Etat de Géorgie.

Ses trois assassins avaient été trahis par une vidéo. Le jeune joggeur était devenu un symbole du mouvement antiraciste "Black Lives Matter" (les vies noires comptent).

"Orateur passionné, Jesse Jackson fut une force morale et politique qui rassembla une +coalition arc-en-ciel+ de personnes pauvres et de la classe ouvrière. Sa mission, disait-il, était +de transformer l'esprit de l’Amérique+", écrit mardi le New York Times.

Le pasteur Jesse Jackson devant la Cour suprême des Etats-Unis à Washington, le 27 février 2013 ( Getty / CHIP SOMODEVILLA )

Jesse Jackson avait été hospitalisé en novembre, les médecins diagnostiquant une affection dégénérative sévère, selon les médias américains. Il avait révélé en 2017 être atteint de la maladie de Parkinson, qui affecte le système nerveux et restreint progressivement les mouvements et les activités quotidiennes.

Jackson avait qualifié cette maladie de "défi physique", mais avait poursuivi ses activités aussi longtemps que possible.

Jesse Jackson était né à Greenville, en Caroline du Sud, le 8 octobre 1941. Sa mère, Helen Burns Struggs, avait alors 16 ans, n'était pas mariée et lui avait donné le nom de Jesse Burns.

Ce n'est qu'à son adolescence que sa mère avait épousé Charles Jackson, dont le jeune Jesse avait pris le nom de famille.

"Il a été un dirigeant d’envergure, visionnaire, qui a changé cette nation et le monde. Il a façonné les politiques publiques et changé les lois", a déclaré sur Instagram le révérend et figure du mouvement des droits civiques, Al Sharpton en postant une photo de lui avec Jackson.

"Il a gardé le rêve vivant et a appris à de jeunes enfants issus de foyers brisés, comme moi, que nous n'avions pas l'esprit brisé. Il nous a dit que nous étions quelqu'un et nous a fait y croire", a-t-il ajouté.