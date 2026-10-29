Mort de Quentin Deranque : le député LFI Raphaël Arnault auditionné par la Sous-direction antiterroriste

Le député LFI Raphaël Arnault le 6 juillet 2026 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le député Insoumis Raphaël Arnault a été entendu mercredi en audition libre par la Sous-direction antiterroriste (Sdat) dans le cadre de l'enquête sur la mort en février à Lyon du militant d'extrême droite radicale, Quentin Deranque, a indiqué jeudi à l'AFP une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Sollicitée par l'AFP, l'avocate de Raphaël Arnault, Me Chirinne Ardakani, ne confirme, ni n'infirme cette audition, qui a duré plusieurs heures selon la source proche.

Dans un communiqué sur le réseau social X, elle dénonce une "cabale politique et médiatique coordonnée de diffamation, de désinformation et d'intimidation massives visant à criminaliser" Raphaël Arnault.

L'avocate souligne que dans ce dossier, le député n'est "ni partie, ni impliqué à aucun titre" et indique qu'elle organisera une conférence de presse "dans les prochains jours".

Le conseil de la famille de Quentin Deranque, Me Fabien Rajon, avait demandé aux juges l'audition "pour association de malfaiteurs" de M. Arnault, cofondateur du mouvement antifasciste la Jeune Garde, aujourd'hui dissous, dont certains membres sont soupçonnés d'être impliqués dans sa mort.

Quatorze personnes ont été mises en examen pour meurtre ou complicité dans cette affaire, dont des proches de Raphaël Arnault.

Ce dernier est dans la tourmente depuis la mort de Quentin Deranque, décédé après avoir été violemment frappé au sol par plusieurs personnes encagoulées.

Les coups lui avaient été portés après une bagarre entre militants d'ultragauche et d'ultradroite, en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

Mercredi, la députée RN Tiffany Joncour a indiqué avoir demandé au préfet du Rhône d'interdire une conférence de M. Arnault prévue à Lyon dans un local municipal le 5 novembre, jour où doit se dérouler une manifestation "contre la vie chère".