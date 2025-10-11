 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mort de l'actrice américaine oscarisée Diane Keaton à 79 ans-média
information fournie par Reuters 11/10/2025 à 22:05

par Patricia Reaney

L'actrice américaine Diane Keaton, oscarisée pour son rôle dans Annie Hall en 1977, est décédée samedi à l'âge de 79 ans, a déclaré sa famille au magazine People.

Un représentant de Diane Keaton n'était pas joignable dans l'immédiat.

Née en 1946 à Los Angeles, Diane Keaton est apparue dans plus de 60 films, dont la trilogie du Parrain dans laquelle elle campe la femme d'Al Pacino, ainsi que dans huits long métrages du réalisateur américain Woody Allen.

C'est grâce à l'un de ses films, Annie Hall, que Diane Keaton décroche en 1978 l'Oscar de la meilleure actrice.

(Version française Zhifan Liu)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank