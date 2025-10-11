Mort de l'actrice américaine oscarisée Diane Keaton à 79 ans-média

par Patricia Reaney

L'actrice américaine Diane Keaton, oscarisée pour son rôle dans Annie Hall en 1977, est décédée samedi à l'âge de 79 ans, a déclaré sa famille au magazine People.

Un représentant de Diane Keaton n'était pas joignable dans l'immédiat.

Née en 1946 à Los Angeles, Diane Keaton est apparue dans plus de 60 films, dont la trilogie du Parrain dans laquelle elle campe la femme d'Al Pacino, ainsi que dans huits long métrages du réalisateur américain Woody Allen.

C'est grâce à l'un de ses films, Annie Hall, que Diane Keaton décroche en 1978 l'Oscar de la meilleure actrice.

(Version française Zhifan Liu)