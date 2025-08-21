 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mort de Jean Pormanove : plusieurs footballeurs accusés d’avoir encouragé les streams violents du « Lokal »
information fournie par So Foot 21/08/2025 à 15:46

Mort de Jean Pormanove : plusieurs footballeurs accusés d’avoir encouragé les streams violents du « Lokal »

Mort de Jean Pormanove : plusieurs footballeurs accusés d’avoir encouragé les streams violents du « Lokal »

Depuis plusieurs jours, les hommages fusent après le décès en live du streamer Jean Pormanove (dont le vrai nom est Raphaël Graven), survenu à la suite d’un live de plus de douze jours sur la plateforme Kick . Les accusations également, après que le contenu proposé sur les lives du « Lokal » (humiliations répétées ou agressions physiques) a fait le tour des réseaux sociaux . Sont mis en cause notamment les spectateurs, qui encourageaient ces pratiques en faisant des dons, mais également des célébrités, comme des sportifs.

Parmi les footballeurs mis en cause dans cette histoire, Pierre-Emerick Aubameyang notamment, qui avait participé à une vidéo pour soutenir les steamers après 237 heures de live et « les encourager ». « Branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu », déclarait le Marseillais. Le nouveau commentateur de Ligue 1+, Adil Rami a également pris part au triste spectacle, en donnant des conseils sur comment se battre lors d’un live datant de mars 2024. Selon Libération , l’ancien Marseillais serait un proche d’Owen alias Naruto, qui a fait subir à Jean Pormanove de nombreuses humiliations lors des lives. Il avait appris le décès du streamer en plein direct sur sa chaîne Twitch , devant couper le son et le stream face au choc de l’annonce.…

RFP pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les joueuses du Nigeria attendent toujours les 100 000 dollars promis par le président nigérian
    Les joueuses du Nigeria attendent toujours les 100 000 dollars promis par le président nigérian
    information fournie par So Foot 21.08.2025 15:22 

    Le 26 juillet dernier, l’équipe féminine du Nigeria remportait la CAN face au Maroc (2-3) pour la 10 e fois de son histoire. Au-delà de leur réussite sportive, les Super Falcons avaient de quoi se réjouir : le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a promis 100 000 ... Lire la suite

  • La LFP répond à Canal+ sur l'accord de diffusion de la Ligue 1
    La LFP répond à Canal+ sur l'accord de diffusion de la Ligue 1
    information fournie par So Foot 21.08.2025 15:09 

    La réponse n’a pas tardé. Les discussions entre la LFP et Canal+ pour diffuser la chaîne Ligue 1+ via l’application myCanal et les décodeurs Canal ont échoué ce mardi, alors qu’un compromis semblait proche . Le lendemain de cet échec, la chaîne de Vincent Bolloré ... Lire la suite

  • 5 groupes de rock à découvrir pour le fan d'Oasis Pep Guardiola
    5 groupes de rock à découvrir pour le fan d'Oasis Pep Guardiola
    information fournie par So Foot 21.08.2025 14:56 

    L'annonce du retour d'Oasis l'été dernier et leur tournée cette année auront au moins permis à Pep Guardiola de trouver un peu de plaisir au bout de cette saison éreintante. Pour alimenter la playlist de l'entraîneur mancunien, voici cinq groupes de rock (et quelques ... Lire la suite

  • Rémy Descamps devrait être maintenu numéro pour OL-Metz
    Rémy Descamps devrait être maintenu numéro pour OL-Metz
    information fournie par So Foot 21.08.2025 14:42 

    Il n’est pas près de décamper. Les Lyonnais qui croyaient en lui samedi dernier n’étaient pas forcément nombreux, mais il aura fait taire de nombreux détracteurs. Rémy Descamps a sorti une performance XXL lors de la première journée contre Lens qui lui a valu les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank