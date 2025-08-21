Mort de Jean Pormanove : plusieurs footballeurs accusés d’avoir encouragé les streams violents du « Lokal »

Depuis plusieurs jours, les hommages fusent après le décès en live du streamer Jean Pormanove (dont le vrai nom est Raphaël Graven), survenu à la suite d’un live de plus de douze jours sur la plateforme Kick . Les accusations également, après que le contenu proposé sur les lives du « Lokal » (humiliations répétées ou agressions physiques) a fait le tour des réseaux sociaux . Sont mis en cause notamment les spectateurs, qui encourageaient ces pratiques en faisant des dons, mais également des célébrités, comme des sportifs.

Parmi les footballeurs mis en cause dans cette histoire, Pierre-Emerick Aubameyang notamment, qui avait participé à une vidéo pour soutenir les steamers après 237 heures de live et « les encourager ». « Branchez vos cerveaux parce que là, faut finir le jeu », déclarait le Marseillais. Le nouveau commentateur de Ligue 1+, Adil Rami a également pris part au triste spectacle, en donnant des conseils sur comment se battre lors d’un live datant de mars 2024. Selon Libération , l’ancien Marseillais serait un proche d’Owen alias Naruto, qui a fait subir à Jean Pormanove de nombreuses humiliations lors des lives. Il avait appris le décès du streamer en plein direct sur sa chaîne Twitch , devant couper le son et le stream face au choc de l’annonce.…

RFP pour SOFOOT.com