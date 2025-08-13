Montsé Tomé abasourdie par son licenciement

Charger !

Montsé Tomé n’a pas quitté la scène en silence, loin de là. Évincée du banc de la Roja féminine après la défaite en finale de l’Euro 2025, l’ancienne sélectionneuse a profité d’un passage sur El Larguero pour raconter les coulisses de son départ… et régler quelques comptes. « Personne ne m’a prévenue de mon licenciement. C’est par un message de mon agent que j’ai appris que je ne resterai pas à la tête de l’équipe nationale, » a confié la coach espagnole. Son licenciement a permis la nomination de Sandra Bermúdez à la tête de la sélection.…

TA pour SOFOOT.com