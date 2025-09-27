Montpellier gagne petit, Dunkerge s'impose large
Un triplé en une grosse demi-heure, quatre buts en une mi-temps et cinq réalisations en tout.
Voilà ce qu’a encaissé Amiens (douzième), au cours d’un match qui a vu Dunkerque (onzième) l’emporter largement et lui passer devant au classement (neuf points chacun). Ainsi, Marco Essimi a frappé à trois reprises en ouvrant rapidement le score et Thomas Robinet a continuer d’ouvrir les vannes en inscrivant le quatrième pion avant la pause alors que Vincent Sasso a enfoncé le clou dans le second acte. Comme Geoffrey Kondo, au passage. Yvan Ikia Dimi et Ange Chibozo ont, tout de même, sauvé l’honneur.…
