 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Montpellier gagne petit, Dunkerge s'impose large
information fournie par So Foot 27/09/2025 à 16:00

Montpellier gagne petit, Dunkerge s'impose large

Montpellier gagne petit, Dunkerge s'impose large

Un triplé en une grosse demi-heure, quatre buts en une mi-temps et cinq réalisations en tout.

Voilà ce qu’a encaissé Amiens (douzième), au cours d’un match qui a vu Dunkerque (onzième) l’emporter largement et lui passer devant au classement (neuf points chacun). Ainsi, Marco Essimi a frappé à trois reprises en ouvrant rapidement le score et Thomas Robinet a continuer d’ouvrir les vannes en inscrivant le quatrième pion avant la pause alors que Vincent Sasso a enfoncé le clou dans le second acte. Comme Geoffrey Kondo, au passage. Yvan Ikia Dimi et Ange Chibozo ont, tout de même, sauvé l’honneur.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank