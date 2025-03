Mondial Relay se sépare d'une partie de ses relais commerçants

( AFP / DENIS CHARLET )

Le spécialiste de la livraison de colis hors domicile Mondial Relay a indiqué vendredi à l'AFP se séparer d'une partie de ses relais commerçants, sans les chiffrer, confirmant une information du journal Ouest France.

"Dans un contexte d'évolution du marché de la livraison de colis et des habitudes des consommateurs" qui privilégient de plus en plus les consignes, Mondial Relay dit "rationaliser" et "optimiser" son parc de points relais chez les commerçants "afin de proposer un réseau de qualité et un maillage toujours plus adapté".

Des commerçants du Maine-et-Loire travaillant avec Mondial Relay ont récemment reçu une missive du logisticien les informant ne pas souhaiter "poursuivre le contrat" les liant, avait révélé Ouest France mercredi, rappelant que 11.000 commerçants sont référencés chez Mondial Relay.

"Les lockers (consignes, NDLR) sont largement plébiscités par les consommateurs et Mondial Relay est aujourd'hui leader en France avec plus de 7.000 unités", a précisé l'entreprise.

D'après une étude d'Opinion Way de janvier 2024, rapportée par Mondial Relay, plus de la moitié des Français (52%) privilégient la livraison hors domicile - 25% en consignes et 27% en points relais.