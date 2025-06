information fournie par So Foot • 10/06/2025 à 12:45

Mondial des clubs : le dérèglement du marché

Alors que la Coupe du monde des clubs débute ce week-end, les grosses cylindrées ont profité de l'ouverture prématurée du marché des transferts pour se renforcer. Et c'est déjà du grand n'importe quoi.

Il n’y a vraiment plus de saisons… À l’époque, c’était fin août que les pigeons européens, généralement anglais, s’activaient pour balancer de l’argent par les fenêtres et réaliser un énorme panic buy . Nous ne sommes même pas encore à la mi-juin que les volatiles du continent sont déjà en train de plumer les championnats européens, au prix fort. Le mâle alpha, comme souvent, se nomme Manchester City, qui a déjà envoyé 145 millions d’euros pour s’offrir les services de Rayan Aït-Nouri (50 millions, Wolverhampton), de Tijjani Reijnders (55 millions, AC Milan), en attendant l’officialisation de Rayan Cherki (40 millions, OL). La cause de ce dérèglement est bien identifiée : la Coupe du monde des clubs. Alors que la nouvelle fantaisie de la FIFA débute ce week-end aux États-Unis avec un alléchant Inter Miami-Al Ahly, les clubs pouvaient se renforcer jusqu’à ce mardi, date limite pour soumettre leur liste de 26 à 35 joueurs auprès de l’instance.

Des prix qui flambent

Officiellement instaurée pour permettre aux participants de combler les départs en cours de compétition des joueurs dont le contrat prend fin ce 30 juin, cette fenêtre de transferts de deux semaines a surtout poussé les gros cylindrées à signer des chèques très rapidement. En plus de Manchester City, le Real Madrid a aussi cassé sa tirelire pour Dean Huijsen (60 millions, Bournemouth), et a même payé 10 millions d’euros à Liverpool pour pouvoir aligner Trent Alexander-Arnold lors de la phase de poules, alors qu’il était libre dès le 30 juin. L’Inter s’est offert Luis Henrique contre 23 millions envoyés à l’OM, tandis que le PSG pousse pour boucler l’arrivée du défenseur ukrainien de Bournemouth Illya Zabarnyi. Mais comme l’OL avec Cherki, les Cherries ont bien compris que l’urgence faisait grimper les prix et le vainqueur de la Ligue des champions tarde à acter sa signature.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com