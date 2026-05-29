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Mondial-2026: les douaniers français saisissent près de 2.300 maillots contrefaits
information fournie par AFP 29/05/2026 à 19:24

Les douanes françaises ont saisi près de 2.300 maillots contrefaits de la Coupe du monde de football à venir ( AFP / FRANCK FIFE )

Les douanes françaises ont saisi près de 2.300 maillots contrefaits de la Coupe du monde de football à venir ( AFP / FRANCK FIFE )

Les douanes françaises ont annoncé vendredi l'interception de près de 2.300 maillots contrefaits de la Coupe du monde de football à venir, pointant des sites de vente chinois.

Les contrefaçons ont été saisies "en l'espace de cinq jours" par les douaniers à Marne-la-Vallée, dans l'est de la région parisienne, où ils ont contrôlé "un flux massif de 1.100 colis contenant tous ces copies illégales", indiquent les douanes dans un communiqué.

Ces colis suspects étaient "liés au commerce en ligne chinois".

Parmi les maillots saisis, les douanes mettent en avant ceux aux couleurs de l'équipe de France, arborant un coq surplombé de deux étoiles représentant les deux victoires en Coupe du monde des Bleus.

"Ces articles portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Fédération internationale de football association (Fifa, NDLR), des équipementiers ainsi que des équipes nationales", souligne les douanes dans leur communiqué.

Ce genre de contrefaçons est "récurrent à l'approche des grandes compétitions sportives internationales", ajoutent-elles, en précisant que les Jeux olympiques de Paris en 2024 avaient donné lieu à "27.500 missions de contrôle".

La Coupe du monde de la Fifa aura lieu cet été aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, du 11 juin au 19 juillet.

La contrefaçon touche tous les domaines et tous les pays, qu'il s'agisse de vêtements, de jouets, d'électronique, d'aliments ou de produits pharmaceutiques et représente 2,5% du commerce mondial, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Sport
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2 commentaires

  • 21:32

    c'est vraiment de la comm, quand on sait le nombre de colis chinois qui arrivent chaque jour, c'est a mourir de rire, genre ils font rien de l année mais ils font une action pour dire que si, ils existent encore lol

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