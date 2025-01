Monaco règne sur Aston Villa et sécurise sa place en barrages

La crise à Monaco, quelle crise ? Dans le dur en championnat et après deux défaites d'affilée en Ligue des champions, l'ASM a relancé la machine en s'imposant contre Aston Villa (1-0), ce mardi soir. Une victoire qui permet à l'équipe monégasque d'assurer sa place en barrages, au minimum.

Monaco 1-0 Aston Villa

But : Singo (8 e )

Adi Hütter avait prévenu la veille : il n’était pas question de la jouer petits bras pour sécuriser un point contre Aston Villa. Ses joueurs l’ont écouté et ont appliqué ses consignes, ce mardi soir, en empochant les trois points contre le club de Birmingham (1-0), qui n’avait plus perdu depuis cinq matchs et qui espérait s’incruster dans le top 5 de cette Ligue des champions. C’est pile ce qu’il fallait à Monaco pour valider son ticket pour les barrages, a minima, et aussi reprendre confiance dans une période où le doute commençait sérieusement à s’installer autour d’une équipe en crise de résultats.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com