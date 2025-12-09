 Aller au contenu principal
Monaco prend le dessus sur Galatasaray
09/12/2025

C'était un match à gagner et Monaco l'a fait. Ce mardi soir, l'ASM s'est imposée à la maison contre Galatasaray (1-0) pour rester dans le bon wagon pour le top 24 de cette Ligue des champions, avant une fin de calendrier corsée.

Monaco 1-0 Galatasaray

But : Balogun (68 e ) pour l’ASM

Plus d’informations à venir sur sofoot.com…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com


