Monaco prend le dessus sur Galatasaray

C'était un match à gagner et Monaco l'a fait. Ce mardi soir, l'ASM s'est imposée à la maison contre Galatasaray (1-0) pour rester dans le bon wagon pour le top 24 de cette Ligue des champions, avant une fin de calendrier corsée.

Monaco 1-0 Galatasaray

But : Balogun (68 e ) pour l’ASM

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com