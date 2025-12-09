Monaco prend le dessus sur Galatasaray
C'était un match à gagner et Monaco l'a fait. Ce mardi soir, l'ASM s'est imposée à la maison contre Galatasaray (1-0) pour rester dans le bon wagon pour le top 24 de cette Ligue des champions, avant une fin de calendrier corsée.
Monaco 1-0 Galatasaray
But : Balogun (68 e ) pour l’ASM
Plus d’informations à venir sur sofoot.com… …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer