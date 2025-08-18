Monaco pourrait perdre son capitaine d'ici la fin du mercato
Capitaine, capitaine, vous n’êtes plus le capitaine.
Tout au long de l’été, Monaco a su tenir, empêchant les rapaces d’Arabie saoudite et de Premier League mettre le grappin sur ses meilleurs éléments. Néanmoins, les choses risquent de changer dans les prochains jours avec le possible départ du capitaine monégasque .…
RFP pour SOFOOT.com
