Monaco-OM, le bal des décevants

Alors qu’ils s’affrontent pour le gain de la deuxième place, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille affichent une certaine morosité qui semble revenir chaque année lorsque la pente s’élève ou que les ambitions s’affirment. Un paradoxe dur à comprendre, mais qui leur colle sévèrement à la peau.

À l’heure où la course à l’Europe et à la qualification en Ligue des champions est l’unique source d’intérêt dans le haut de tableau, PSG oblige, Monaco et Marseille seront face à face samedi pour déterminer laquelle des deux formations « trônera » à la deuxième place de Ligue 1 lundi matin. Le tout, dans un certain anonymat, la faute à une sacrée semaine de C1. Maintenant que l’on vous a spoilé la fin de cette campagne de Coupe d’Europe, il est l’heure de se recentrer sur le pain quotidien et de tenter de mettre des mots sur la saison des deux clubs, en lice pour atteindre leur objectif principal (la qualif’ en LDC), mais avec des chapitres tumultueux et un contenu globalement décevant.

Des errements, trop d’errements

Dans un stade Louis-II à guichets fermés pour la première fois depuis une éternité, et où Marseille sera certainement l’équipe la plus encouragée, le droit à l’erreur sera très fin. Parce que la concurrence est toute proche, mais aussi parce que perdre signifierait entamer le sprint final avec le moral dans les chaussettes, et ça, aucune des deux formations n’en a besoin. Malgré deux places plus que satisfaisantes au classement, Marseille (2 e , 52 points) et Monaco (3 e , 50 points) laissent penser qu’ils pourraient être encore plus haut. Peut-être pas au niveau de Paris, tout de même invaincu, mais plus détachés de leurs poursuivants, c’est indéniable. Avec déjà 8 défaites chacune en 28 journées, les deux formations peuvent afficher des regrets, surtout à la vue de leurs bourreaux. Comment justifier pour les Monégasques d’avoir perdu contre Montpellier ou Angers ? Côté marseillais, c’est Reims et Auxerre (et plutôt deux fois qu’une) qui ont réussi à repartir avec les trois points contre les deux grosses cylindrées. Des défaites qui peuvent arriver, c’est certain, mais qui, accumulées aux revers concédés contre les autres gros du championnat, commencent à faire tache.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com