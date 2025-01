Monaco, dans son gadin d’hiver

Bien parti pour être le meilleur concurrent du PSG cette saison, Monaco n’avance plus. Un coup de mou hivernal dont les Asémistes sont des habitués. Ce mardi contre Aston Villa en Ligue des champions, l’ASM va devoir se relever.

Si la planète endurait ce lundi le blue monday – le jour le plus déprimant de l’année –, les Monégasques, eux, sont déjà en plein dans leur blue winter . Comme souvent, l’AS Monaco résiste mal à la chute des températures et à la raréfaction des rayons du Soleil. En témoigne sa défaite vendredi dernier face à Montpellier (1-2), la plus faible équipe du championnat, dont elle est la lanterne rouge. En laissant les Héraultais glaner leur troisième succès de la saison, les hommes d’Adi Hütter ont signé un quatrième match de Ligue 1 sans victoire, sans compter la défaite au Trophée des champions et l’élimination en Coupe de France à Reims. Embêtant quand on ambitionne, au minimum, de finir sur le podium. Opposée à Aston Villa ce mardi en Ligue des champions, l’ASM a l’occasion de chasser quelques nuages. Mais aussi de continuer à se prendre des trombes d’eau sur la figure.

Cassure lisboète

Comme il y a un an, les Asémistes gâchent leur bon départ avec une sortie de piste au moment d’aborder le virage des fêtes de fin d’année. En 2023-2024, Monaco avait déjà fait le coup : deux victoires en sept matchs entre le 15 décembre et le 18 février, pour trois défaites. Aujourd’hui, le club se trouve quasiment dans la même situation, en pointant à la quatrième place du classement avec 31 points (33 la saison passée). L’hiver avait aussi été rude en 2021-2022 et en 2020-2021. Étrangement, c’est il y a deux ans, lors d’une saison décevante achevée à la sixième place, que le club avait passé l’hiver au chaud en enchaînant neuf matchs sans défaite entre mi-novembre et fin février. Cette fois, c’est fin novembre que le train monégasque a commencé à dérailler, la faute à une défaite cruelle contre Benfica (2-3).…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com