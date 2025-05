information fournie par So Foot • 01/05/2025 à 17:34

Modrić et Vázquez pourraient prolonger pour une (très) courte durée

Modrić et Vázquez pourraient prolonger pour une (très) courte durée

Histoire de prolonger le plaisir jusqu’au bout.

Luka Modrić et Lucas Vázquez vont prolonger leur contrat avec le Real Madrid , mais pour une toute petite durée. Selon les informations du média espagnol AS , les deux joueurs, dont le contrat expire fin juin, vont s’engager pour deux semaines supplémentaires avec le Real pour pouvoir disputer la Coupe du monde des clubs . Tant que cette formalité n’est pas remplie, ils peuvent participer aux matchs de groupes contre Al Hilal (18 juin), Pachuca (22 juin) et Salzbourg (27 juin), mais seraient privés de la phase finale débuterait le 30 juin ou le 1er juillet, en fonction du classement du club espagnol.…

TM pour SOFOOT.com