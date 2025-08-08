Modi et Poutine réaffirment leur volonté d'approfondir leur "partenariat stratégique"

L'Inde et la Russie ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur "partenariat stratégique", a déclaré vendredi le Premier ministre indien Narendra Modi à l'issue d'un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, sur fond de conflit avec les Etats-Unis au sujet du pétrole russe.

"J'ai eu une conversation très fructueuse et approfondie avec mon ami, le président Poutine. Je l'ai remercié de m'avoir fait part des derniers développements concernant l'Ukraine", a déclaré Narendra Modi sur X.

"Nous avons également passé en revue les progrès réalisés dans le cadre de notre agenda bilatéral et réaffirmé notre engagement à approfondir davantage le partenariat stratégique spécial et privilégié entre l'Inde et la Russie", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a signé mercredi un décret imposant une surtaxe douanière de 25% sur les produits indiens, une décision justifiée à ses yeux par "l'achat continu de pétrole russe" par New Delhi.

Cette pénalité a porté à 50% le prélèvement total sur les produits indiens exportés vers les États-Unis, soit l'un des plus élevés imposés à un partenaire commercial des États-Unis.

Selon trois sources indiennes au fait du dossier, l'Inde a suspendu plusieurs projets d'achat d'armes américaines en réponse à la décision de Donald Trump de lui imposer des droits de douane supplémentaires.

Cependant, New Delhi serait disposé à réduire ses importations de pétrole russe pour parvenir à un accord commercial avec Washington, ont dit les sources à Reuters.

Jeudi, le conseiller indien à la Sécurité nationale Ajit Doval, en déplacement à Moscou, et son homologue russe Sergeï Shoïgu, avaient déjà souligné leur engagement en faveur de leur "partenariat stratégique" lors de discussions bilatérales sur la sécurité.

Le ministère indien des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué que Narendra Modi avait invité Vladimir Poutine à New Delhi pour le 23e sommet annuel Inde-Russie qui se tiendra plus tard dans l'année.

"Je me réjouis d'accueillir le président Poutine en Inde plus tard dans l'année", a déclaré le Premier ministre indien.

