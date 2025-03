Mobiliser l'épargne pour réarmer la France : Sébastien Lecornu salue l'idée de placements "patriotiques"

Le ministre des Armées souhaite proposer des moyens de contribuer de manière "volontaire" au financement de la défense via des placements d'épargne dédiés, qui viendrait soutenir l'industrie française.

Sébastien Lecornu, le 5 mars 2025, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Des programmes d'armement, c'est de l'industrie, en plus c'est de l'industrie française, on achète pas à l'étranger !". Interrogé sur les leviers potentiels de financement de la défense, le ministre des Armées a évoqué différentes pistes, dont le recours à l'épargne, via des placements volontaires. "Je pense qu'il y a des pistes intéressantes de mobilisation de l'épargne des Français, de mobilisation volontaire", a indiqué Sébastien Lecornu, jeudi 6 mars. Dans les dernières semaines, Emmanuel Macron n'avait pas exclu de lancer des produits d'épargne spécialisés pour que les Français participent au financement des programmes de défense.

"Placer de l'argent de manière patriotique"

Le ministre des Armées fait valoir une manière de soutenir le tissu économique français, au coeur d'un contexte tendu d'appels au réarmement face aux menaces extérieures. La défense, "c'est de l'industrie française, on achète pas à l'étranger ! C'est de la création de richesse sur le territoire national, sur des équipements de défense qui parfois vont avoir des durées de vie de 10, 15, 20 ans. Un porte-avions, c'est 40 années. Ca veut donc dire que vous pouvez amortir !" , a t-il abondé, à l'antenne de France Inter .

Le ministre des Armées évoque ainsi une réflexion menée avec son homologue de Bercy, Eric Lombard, "pour les Françaises et Français qui veulent placer de l'argent de manière patriotique" . "C'est patriotique, dont on imagine que les taux de rémunération seront peut-être modestes, j'en sais rien, je ne suis pas ministre de l'Economie et des finances, mais se dire que cet argent là va permettre de réarmer le pays, je trouve que c'est intéressant comme idée", a t-il ajouté.

Mardi, Eric Lombard avait déjà évoqué un apport des investisseurs privés et de l'épargne des Français. "On souhaite aussi que les acteurs privés soient mobilisés, les investisseurs, les compagnies d'assurances, les banques. Avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu, la semaine prochaine nous réunissons à Bercy les investisseurs pour les mobiliser", avait alors expliqué le ministre. En revanche, il a écarté l'idée de "flécher une part plus importante" des produits d'épargne comme le Livret A vers des sociétés de défense, même s'il a souhaité davantage de "fonds spécialisés dans la défense". .