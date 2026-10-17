Mobilisation aux États-Unis pour transformer la contestation anti-Trump en vote

Lors d'une manifestation contre Donald Trump le 17 octobre 2026 à Portland, dans le Maine ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

"Votre vote est votre voix": à un peu plus de deux semaines des élections législatives de mi-mandat, le principal mouvement de contestation anti-Trump tient samedi des milliers d'événements à travers le pays pour encourager les Américains à se mobiliser massivement dans les urnes.

Le mot d'ordre de la coalition d'associations réunies autour du cri de ralliement "No Kings" ("Pas de rois"), qui a fait descendre dans la rue des millions de personnes à trois reprises depuis juin 2025, diffère cette fois.

Il ne s'agit pas de former des cortèges massifs mais d'organiser une multitude d'événements aux formats variés — marches vers des bureaux de vote, concerts de klaxons, fêtes de quartier... — pour une "journée de mobilisation électorale non partisane", résume le collectif.

À l'approche d'élections législatives cruciales, programmées le 3 novembre et mal engagées pour le camp républicain de Donald Trump, l'enjeu est de "transformer le pouvoir du peuple en pouvoir électoral", poursuit-il.

Sous la grisaille de Washington, un cortège a rejoint à la mi-journée le Lincoln Memorial, monument emblématique de la capitale américaine, derrière une banderole clamant "Votre vote est votre voix".

Plus au nord dans le Maine (nord-est), où on a déjà enfilé gants et bonnets, le même message s'affiche. "Arrêtez-le", exhorte une autre pancarte, autour du profil de Donald Trump peint en noir sur fond vert.

"Arrêtez-le"

"Votez pour le changement", "Votez ! La démocratie en dépend", "Trump à la poubelle", clament d'autres slogans.

Sur le bord d'une route de Caroline du Nord (est), une femme postée sur un trottoir invite à "klaxonner pour la démocratie".

Lors d'une manifestation contre Donald Trump le 17 octobre 2026 près de Washington ( AFP / Amid FARAHI )

Au total, plus de 3.000 événements sont annoncés à travers les États-Unis. Comme autant de "milliers de célébrations joyeuses de notre droit de vote" où "nous partagerons des informations sur nos droits électoraux et nous nous organiserons ensemble pour voter de manière anticipée", a expliqué dans la semaine Deirdre Schifeling, une des responsables de l'influente association de défense des droits civiques ACLU.

Aux États-Unis, les États permettent, avec des modalités, dates et conditions variables, de voter avant la date formelle des élections.

Pour la coalition anti-Trump, profiter de cette fenêtre élargie participe à fluidifier le processus électoral, qu'il s'agisse d'un détail administratif à régler, d'éviter les longues files d'attente du jour J ou de s'épargner un empêchement de dernière minute.

À Philadelphie, on appelle à se rassembler devant plusieurs bureaux de vote. À Atlanta, on peut se former au rôle d'observateur électoral, afin de veiller au bon déroulement des opérations de vote.

"Pouvoir, engagement, joie"

"Le meilleur moyen d'empêcher toute manœuvre douteuse de la part de ce gouvernement (Trump) après le jour de l'élection est de faire en sorte que notre participation soit massive, si claire et écrasante que notre victoire pour la démocratie soit impossible à remettre en cause", a plaidé en amont Alma Couverthie, de l'organisation Common Cause.

C'est la quatrième journée de mobilisation organisée en moins d'un an et demi par la coalition "No Kings", qui s'est affirmée comme le mouvement de contestation le plus important depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche début 2025.

Manifestation contre l’ICE, le service américain de l’immigration et des douanes, le 10 octobre 2026 à New York ( AFP / kena betancur )

Ses trois premiers appels à manifester avaient réuni des foules croissantes à travers le pays — et même à l'étranger — les plaçant parmi les plus massives de l'histoire du pays.

Coupes drastiques dans l'administration publique, offensive anti-immigration et méthodes brutales d'ICE, la police chargée de l'appliquer, opérations militaires décidées par Donald Trump... Les politiques du président républicain ont dressé contre elles des cortèges de plus de cinq millions de personnes en juin 2025, sept millions en octobre dernier, et huit millions en mars.

Il s'agit maintenant de faire fructifier la mobilisation populaire jusque dans les urnes.