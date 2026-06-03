Mme Logan, de la Fed, estime qu'une hausse des taux pourrait s'avérer nécessaire pour lutter contre l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ann Saphir

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré mercredi que les signes d'une croissance économique robuste et les bénéfices des entreprises « en pleine explosion » l'amenaient à craindre que la Fed ne doive relever ses taux d'intérêt cette année pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Ces remarques bellicistes interviennent à peine deux semaines avant que Kevin Warsh ne préside sa première réunion de politique monétaire de la Fed, dans un contexte de pressions inflationnistes croissantes et d’un sentiment grandissant parmi ses nouveaux collègues que ces pressions pourraient ne pas s’atténuer à moins que la banque centrale ne fasse davantage pour les contenir.

Les conditions financières, a déclaré Mme Logan mercredi, sont accommodantes, car les investissements dans l’IA continuent de prospérer et d’alimenter la demande, sans pour autant offrir encore la possibilité d’une désinflation grâce à des gains de productivité. Kevin Warsh, pour sa part, a adhéré à l’idée que l’IA est une force désinflationniste.

Les dépenses de consommation sont solides, a déclaré Mme Logan, malgré la hausse des prix de l'énergie qui pèse particulièrement lourdement sur les ménages à faibles revenus.

« Ces conditions indiquent que la politique monétaire ne freine pas l’économie », a déclaré Mme Logan dans un discours préparé pour être prononcé à El Paso, au Texas.

Parallèlement, l’inflation est en hausse, poussée non seulement par les hausses de droits de douane de l’année dernière et la hausse des prix du pétrole cette année due à la guerre en Iran, mais aussi par d’autres facteurs, a-t-elle ajouté.

Au vu d’une série d’indicateurs de l’inflation sous-jacente, a-t-elle déclaré, l’inflation semble s’orienter vers un niveau avoisinant les 2,5 % plutôt que de revenir complètement à l’objectif de 2 % de la Fed.

« Je crains de plus en plus qu’une hausse des taux d’intérêt ne soit nécessaire plus tard dans l’année pour rétablir pleinement la stabilité des prix et équilibrer de manière appropriée les deux volets du double mandat de la Fed », a déclaré Mme Logan.

Mme Logan a été l'une des trois responsables de la Fed à avoir exprimé une opinion dissidente lors de la dernière réunion de la Fed, arguant que la Fed devrait signaler qu'une hausse des taux, et pas seulement une baisse, pourrait constituer sa prochaine mesure.