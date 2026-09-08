Mistral valorisé à environ €21 mds après une levée de fonds

Des publicités pour Mistral AI, l'entreprise française spécialisée dans l'intelligence artificielle, sont affichées à l'intérieur de la station de métro Grand Central à New York.

par Inti Landauro et Elizabeth Howcroft

Mistral a levé ‌3 milliards d’euros, sur la base d’une valorisation d’environ 21 milliards d’euros, dans le cadre de ce que le champion français ​de l'intelligence artificielle (IA) a présenté mardi comme la plus importante levée de fonds en capital jamais réalisée par une entreprise technologique européenne non cotée.

Mistral a précisé que ce tour de table avait été mené conjointement par l’investisseur existant PSG Equity, ainsi ​que par le fonds sud-coréen Samsung Electronics, et le fonds Scaleup Europe, soutenu par l’Union européenne, qui ont tous deux investi dans la société pour la ​première fois.

Grâce à cette levée de fonds, Mistral devient le deuxième ⁠groupe technologique privé le mieux valorisé d’Europe et l’entreprise à la croissance la plus rapide du continent, a ‌déclaré à Reuters son directeur financier, Johan Bergqvist.

Il a précisé que ces fonds serviront à alimenter les modèles de Mistral et à investir dans la recherche de pointe, alors que l’entreprise cherche ​à rivaliser avec des concurrents de plus grande ‌envergure.

Mistral, créée il y a trois ans, est considéré comme le meilleur espoir de ⁠voir émerger un fleuron européen de l'IA, même si le groupe fait pâle figure face à ses concurrents américains, notamment Anthropic, dont la valorisation est près de 40 fois supérieure, à 965 milliards de dollars (830 milliards d'euros), et OpenAI, valorisé à 852 ⁠milliards de dollars.

Ces deux ‌dernières prévoient de rejoindre la cote cette année.

Johan Bergqvist a déclaré qu’une introduction en Bourse était toujours ⁠sur la table pour Mistral, mais que le calendrier était encore incertain, ajoutant n'avoir, pour l'instant, aucune discussion en ‌cours à ce sujet.

POUSSÉE EN FAVEUR DE LA SOUVERAINETÉ TECHNOLOGIQUE

L’indépendance technologique est devenue un enjeu urgent pour l’Europe, ⁠comme l’a mis en évidence en juin la décision américaine de limiter l’accès étranger ⁠à deux modèles avancés développés ‌par Anthropic.

"Il est important que l’UE ou l’Europe disposent de leur propre fournisseur d’IA sur le marché", a déclaré Johan ​Bergqvist.

"Nous avons constaté par le passé que l’accès à ces solutions ‌est soumis à des considérations politiques, et il est important de s’assurer de maintenir cet accès sans compromettre sa propre chaîne d’approvisionnement", a-t-il ajouté, sans ​faire directement référence à Anthropic.

Mistral, qui développe des modèles "ouverts" permettant à ses plus de 125 clients de télécharger et de personnaliser des modèles sur leurs propres serveurs, est en passe d’atteindre un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel ⁠récurrent d’ici la fin de l’année, a déclaré le directeur financier.

Sa clientèle se diversifie de plus en plus sur le plan géographique, a-t-il ajouté, avec une croissance particulièrement marquée en Asie et en Amérique du Nord.

Microsoft, qui s'était engagé à investir des milliards de dollars dans l'infrastructure informatique de Mistral en Europe dans le cadre d'un accord annoncé en juillet, n'a pas participé à ce tour de table, a précisé Johan Bergqvist.

(Elizabeth Howcroft à Paris et Inti Landauro à Bruxelles; Version française ​Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)